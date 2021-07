Aandeelhouders Bekaert blokken dubbel stemrecht af

De aandeelhouders van Bekaert hebben een voorstel van de raad van bestuur om een dubbel stemrecht in te voeren verworpen. Dat maakt de staaldraadgroep bekend nadat donderdag een bijzondere algemene vergadering plaatsvond op de hoofdzetel in Zwevegem.

De raad van bestuur riep in mei op tot de invoering van het dubbel stemrecht. Ze besloot daartoe op vraag van de familieaandeelhouders, verenigd in de Stichting Administratiekantoor Bekaert.

'Dubbel stemrecht is een middel om de langetermijnvisie en de loyauteit van aandeelhouders te belonen', luidde het argument toen. Het dubbel stemrecht zou worden toegekend aan alle aandelen die minstens twee jaar ononderbroken in bezit zijn van de aandeelhouder. De familieaandeelhouders van Bekaert hebben een belang van 34 procent.

Door het verwerpen van het voorstel blijft het huidige principe van 'één aandeel, één stem' gelden. Ondernemingen kunnen in ons land sinds 1 mei 2019 het dubbel stemrecht invoeren. Daarvoor moeten hun statuten wel worden gewijzigd. In niet-beursgenoteerde vennootschappen moet dat gebeuren met 75 procent van de stemmen, in genoteerde met 66 procent. Onder meer Picanol, Tessenderlo, IBA en GBL voerden reeds het dubbel stemrecht in.