Aandeelhouders GBL keuren dubbel stemrecht goed

GBL-aandelen die minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam hebben voortaan dubbel stemrecht.

De families Frère en Desmarais, de referentie-aandeelhouders, zullen na de ontbinding van de Zwitserse holding Pargesa via hun gezamenlijke vennootschap Parjointco 28 procent van de aandelen GBL bezitten. Maar door het dubbel stemrecht controleren ze meer dan 40 procent van de stemrechten.

De invoering van het dubbel stemrecht is mogelijk na een recente wetswijziging. Ook FNG, Picanol, Tessenderlo en IBA hebben het ingevoerd.

GBL bevestigde later op de gewone algemene vergadering het bericht van De Tijd dat het een participatie heeft gekocht in Mowi, de grootste zalmproducent ter wereld. Meerdere bedrijven waarin GBL investeert, hebben als gevolg van de coronacrisis hun dividend geschrapt. CEO Ian Gallienne zei dat GBL die beslissingen van Adidas, Umicore en Ontex steunt. ‘We doen dat in het belang van die bedrijven op lange termijn.'