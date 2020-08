Aandeelhouders Solvac storten 7,3 miljoen in coronafonds

Solvac, de referentieaandeelhouder van Solvay, vroeg eind juni aan zijn aandeelhouders om een deel van het interimdividend van 3,26 euro bruto te storten in het Solvay Solidarity Fund. Dat fonds helpt werknemers van Solvay en hun naaste familie als die in moeilijkheden zijn gekomen door de pandemie.

De aandeelhouders hadden drie opties: 1,14 euro of iets meer dan een derde van het brutodividend van 3,26 euro bijdragen, 0,57 euro per aandeel bijdragen of niet bijdragen.

Solvay heeft eerder dit jaar zijn aandeelhouders gevraagd een derde van het dividend te storten in het fonds. De chemiegroep meldde in juni dat 15 miljoen euro was ingezameld. Daarvan kwam wel tweederde of 10 miljoen van Solvac. Als alle aandeelhouders van Solvay op het voorstel waren ingegaan was 79 miljoen opgehaald.