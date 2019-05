Aandeelhoudersactivist: 'Eigenaar Legoland moet van de beurs'

ValueAct bezit 9,3 procent van de aandelen en maakte donderdagochtend zijn wensen bekend in een open brief aan John Sunderland , de voorzitter van Merlin. 'De vooruitzichten voor de Legolandparken zijn robuust. Het bedrijf is bovendien uniek gepositioneerd. De beurs schat de langetermijninvesteringen van Merlin niet naar waarde', zegt Garrison Mason Morfit, de voorzitter van ValueAct.

Grootste ter wereld

Naar aantal bezoekers is Merlin de grootste uitbater van attractieparken ter wereld, na Walt Disney. ValueAct vindt een bod van 450 pence per aandeel haalbaar, 35 procent meer dan de huidige koers.

Het bedrijf trok in 2013 naar de beurs maar brak vooralsnog geen potten. 'Het aandeel noteert ongeveer op de introductieprijs (315 pence), terwijl de winst per aandeel sinds 2013 met 36 procent is toegenomen', zegt ValueAct. Het aandeel viel tussen juni en december van 2017 met een derde terug door de impact van de terreuraanslagen in Londen en Manchester op het toerisme. In die periode begon ValueAct aandelen te kopen.