Aandeelhouderschap Bel20'ers raakt meer versnipperd

Bel20-bedrijven tellen steeds meer aandeelhouders die elk een kleiner deel van de koek bezitten. Dat blijkt uit een analyse van de beursuitbater Euronext.

De families of stichters zijn de dominerende aandeelhouders in de Bel20. Zij controleren 48 procent van de Brusselse sterindex, evenveel als in 2019. Ze doen dat vooral via Nederlandse, Belgische, Zwitserse en Luxemburgse vehikels.

Daarna volgen de vermogensbeheerders met 35 procent, 1 procentpunt meer dan het jaar voordien. ‘We konden 1.924 institutionele investeerders identificeren, 57 procent meer dan in 2019’, zegt Benoit Van den Hove, directeur noteringen bij Euronext. ‘We merken een sterke stijging van kleine professionele investeerders in het aandeelhouderschap van de Bel20-bedrijven. Dat heeft mogelijk te maken met de sterke portefeuillerotaties tijdens de coronacrisis, maar ook met de toegenomen vrijwillige rapportering van bepaalde beleggers.’

De Brusselse beurs stelde de studie, die peilt naar het aandeelhouderschap van de Bel20-bedrijven in 2020, dinsdag voor naar aanleiding van haar nieuwjaarsreceptie. Euronext slaagde erin op 60 procent van de aandelen een eigenaar te kleven. Particulieren zitten daar niet bij.

Het jaar voordien kon nog 66 procent van de eigenaars geïdentificeerd worden. Sommige fondsen rapporteerden echter niet meer, terwijl andere posities doorverkochten aan kleine partijen die hun posities niet moeten bekendmaken of aan particulieren die veel actiever werden in 2020.

Angelsaksische dominantie

Door de versnippering van het aandeelhouderschap is de gemiddelde positie van een institutionele belegger afgenomen van 65,4 tot 29,2 miljoen euro. 60 procent van de institutionele aandeelhouders van de Bel20-bedrijven is Amerikaans of Brits. Belgische professionelen tellen nog voor amper 5 procent. De grootste institutionele eigenaars van Bel20'ers zijn Vanguard, Blackrock, Norges Bank, UBS en Credit Suisse. KBC Asset Management komt als eerste Belg op de zevende plaats.

23% AANDEEL trackers Bij de institutionele beleggers tekenen trackers voor 23 procent van het aandeelhouderschap in de Bel20-bedrijven.

Vanguard en Blackrock zijn erg actief in Exchange Traded Funds (ETF’s), beursgenoteerde fondsen die indexen of zelf opgestelde mandjes schaduwen. ETF-beleggers maken al 23 procent van de professionele beleggers uit. De opmars van die passieve trackers leidt tot een grotere bundeling van de handel. De ETF’s handelen wanneer zoveel mogelijk orders samenkomen, en dat is bij de allerlaatste fixing van de dag. ‘Iets meer dan 35 procent van het dagvolume gebeurt tijdens die fixing’, zegt Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel. ‘Dat percentage groeit gestaag. Het is een fenomeen dat we overal in Europa zien.’

Belgische overheid

Het belang van de Belgische staat als aandeelhouder is in vier jaar gezakt van 5 naar 3 procent. Het Noorse staatsfonds is goed voor 2,4 procent. Daarnaast houden de bedrijven 3 procent van hun eigen aandelen aan, gevoelig minder dan de 5 procent in 2016. Wellicht komt dat omdat de brouwreus AB InBev al enkele jaren de inkoop van eigen aandelen heeft stopgezet.

Ook het aantal retailbeleggers is fors toegenomen, al kan Euronext daar geen precieze cijfers voor de Bel20 op plakken. Twee bedrijven geven zelf ramingen: de telecomgroep Proximus schat dat ze een vijfde particuliere beleggers telt. De beeldvormingsgroep Barco denkt aan 13 procent.

Het aandeel van particuliere beleggers in de totale handel op Euronext is in een jaar naar schatting met een derde toegenomen tot 7 à 8 procent. Vincent Van Dessel CEO Euronext

‘Het aandeel van particuliere beleggers in de totale handel op Euronext is in een jaar naar schatting met een derde toegenomen tot 7 à 8 procent’, stelt Van Dessel. Dat kwam vooral tot uiting in het aantal transacties, dat met 30 procent toenam tot gemiddeld 85.419 per dag.

De kleine beleggers deden vooral de volumes in kleine en middelgrote aandelen toenemen. De grote jongens schroefden hun activiteit niet op. Want ondanks de toegenomen transacties bleef de gemiddelde dagomzet met 435 miljoen euro stabiel. Veel meer kleine, maar geen grotere orders dus.