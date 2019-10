Aandelen maaltijdbezorgers kunnen zuur op de maag liggen

Aandelen kopen van maaltijdbezorgers is een groot risico. De sector is overbevolkt, werkt met flinterdunne marges en reuzen met diepe zakken zoals Uber zorgen voor forse concurrentie.

Wie wil profiteren van de veranderende trends in de maatschappij, zit goed bij de maaltijdbezorgers. Want een grote shift in het gedrag van de consument is thuisblijven. We gaan minder op café of restaurant, naar de winkel of naar de bioscoop. Door de opmars van e-commerce, sociale media en streamingdiensten als Netflix zijn er minder redenen dan ooit om het huis te verlaten. Wie niet zelf wil koken, kan zijn maaltijd makkelijk aan huis laten leveren, zeker voor wie in verstedelijkte gebieden woont. De voorbije jaren zijn wereldwijd honderden bedrijven op die trend gesprongen. Maar het zijn vooral de grootste die er geld mee zullen verdienen, voorspellen de analisten. Wie genoeg verkoopt, kan de beste deals met restaurantketens sluiten, voldoende reclame maken en profiteren van schaalvoordelen in technologie. Daarin schuilt het bod van Takeaway.com op Just Eat , en het tegenbod van de internetholding Prosus op Just Eat.

Wereldwijd was de maaltijdbezorging vorig jaar goed voor een omzet van 76 miljard euro, berekende het onderzoeksbureau Imarc. Dat is slechts 1 procent van de restaurantomzet, zodat er nog veel ruimte is voor groei. Analisten voorspellen een verdubbeling tegen 2025. Restaurants betalen commissies die meestal schommelen tussen 15 en 35 procent van het aankoopbedrag, afhankelijk van de regio of het type restaurant.

Gekelderd

De meeste maaltijdbezorgers staan niet op de beurs. Op Wall Street en de Europese beurzen noteren er een handvol. De waarderingen van de Amerikaanse spelers zijn in elkaar geploft. Grubhub , dat dankzij de centen van zijn beursgang concurrenten als Eat24, Foodler en Seamless kon inlijven, speelde dit jaar al 27 procent kwijt. Blue Apron , dat in 2017 naar de beurs trok, is gedecimeerd.

‘De vaak verlieslatende spelers worden geconfronteerd met een reality check’, stelt analist Asit Sharma van het adviesbureau Finosus. ‘Zeker nu de waarderingen van de eenhoorns (niet-genoteerde bedrijven met een waarde boven 1 miljard dollar, red.) naar beneden tuimelen, staan investeerders niet meer te popelen voor zulke bedrijven die veel cash lekken.’

Concurrentie verscherpt

Beleggers houden best rekening met toenemende concurrentie in de sector. Doordash, de Amerikaanse nummer één met een marktaandeel van 35 procent, zei al dat buitenlandse expansie een van de prioriteiten wordt. Doordash mikt op een beursgang die de nodige financiële middelen daarvoor kan opleveren. Ook Uber Eats, de divisie van Uber Technologies die het snelst groeit en al goed is voor een vijfde van de omzet, wil in Europa zijn groei versnellen. Maandag waarschuwde JustEat dat de prijsconcurrentie verhevigt. Ook de traditionele retailers kapen omzet weg. De warenhuisketens zetten steeds meer in op bereide of snel te bereiden maaltijden, en leveren die aan huis. Thuis opwarmen, bespaart alvast de desillusie van een koud gerecht dat te lang onderweg was. De omzetgroei van JustEat in zijn Britse thuismarkt vertraagde van 11 tot 8 procent.

Bij veel zelfstandige restaurants neemt intussen de afkeer tegenover de grote maaltijdbezorgers toe. In enkele Nederlandse steden zijn restaurants samen een eigen koerierdienst gestart om de hoge commissies te vermijden.

Een ander risico is de tanende loyaliteit. In 2017 was 88 procent van de klanten in de VS nog trouw aan één maaltijdbezorger. Dat is gedaald tot 61 procent.

Hogere vergoedingen voor de koeriers vormen een van de voornaamste risico’s voor de sector. Asit Sharma, analist van adviesbureau Finosus.