Aandelen om nooit te verkopen

Bestaan er aandelen die u gewoon onder de spreekwoordelijke matras kunt leggen? Bedrijven waar u zorgeloos niet naar moet omkijken om binnen 20 jaar een superieur rendement te realiseren?

We weten het allemaal, en tal van studies bewijzen het: een mandje goed gediversifieerde aandelen behoort op de lange termijn tot de beste investeringen. Maar in de tussentijd kunnen hevige turbulenties op de financiële markten uw portefeuille heel wat schade toebrengen. De voorbije weken hield de handelsoorlog weer lelijk huis op de beurzen. Daardoor zijn de indexen een groot deel van hun herstel na het barre jaar 2018 weer kwijtgespeeld.

Velen kunnen niet met die heftige correcties om. Het is niet prettig om te zien dat een portefeuille van pakweg 100.000 euro enkele weken nadien nog slechts 90.0000 of 80.000 euro waard is. Gedragspsychologen hebben al aangetoond dat de teleurstelling over verliezen emotioneel zwaarder doorweegt dan de euforie over winsten. Zware beurscorrecties zijn echter perfect normaal, maar lokken toch een mijdgedrag uit. Daarnaast willen velen ook niet in individuele aandelen investeren omdat ze menen dat ze die bedrijven dan constant moeten opvolgen. Ze hebben noch de tijd noch de zin om zich daarmee bezig te houden.

Zijn er dan geen aandelen te vinden waarover u zich geen zorgen moet maken? Waarvan u de beurskoers best niet opvolgt? Waarvan u zich niet moet afvragen of de onderneming binnen 5, 10 of 20 jaar nog bestaat, en waarmee u rustig oud kunt worden? We gingen te rade bij enkele experts of zulke aandelen voor de heel lange termijn op de Brusselse beurs terug te vinden zijn. Namen die u met een gerust hart onder uw matras kunt stoppen, in de veronderstelling dat u ze binnen de 20 jaar niet kunt verkopen.

De beursexperts waren bereid enkele namen naar voren te schuiven, maar geven wel wat nuances mee. ‘We vinden het niet echt een goed idee om over een heel lange periode nooit eens uw beleggingen te herevalueren’, stellen analisten Stefan Pintjens en Jérôme Demeestere van Test Aankoop Invest. ‘Dit is een moeilijke oefening in een tijd waarin de concurrentie tussen bedrijven nog nooit zo hevig is geweest en waarin snel wijzigende technologieën roet in het eten kunnen gooien en de situatie volledig kunnen doen keren. De belegger die over zo’n lange periode de relevantie van zijn beleggingskeuze niet regelmatig opnieuw wil beoordelen, heeft slechts een zeer beperkt aantal mogelijkheden buiten vastrentende beleggingen.’

Niet ieder bedrijf of managementteam slaagt erin zich aan de continu veranderende wereld aan te passen. Bart Goemaere, uitgever Beurstips.

‘Niet ieder bedrijf of managementteam slaagt erin om zich aan de continu veranderende wereld aan te passen, of zich te transformeren als plotse schokken opduiken’, legt Bart Goemaere van het blad Beurstips uit. ‘De belegger die beweert dat hij kan voorspellen hoe de wereld er binnen 20 jaar uitziet, past best op. Het venijn zit hem in de statistische staart. Of anders gezegd in de marktveranderingen die niemand voorziet. Als u kiest om aandelen niet te beheren, neemt u grote risico’s. Kies daarom niet voor aandelen van individuele bedrijven maar voor bedrijven die dat beheer voor u doen en proberen te anticiperen op grote trendveranderingen of ingrijpen als zich wereldwijd grote schokken voordoen. Dan komt u automatisch terecht bij dynamisch beheerde holdings.’

General Electric

‘De zogeheten ‘Buy & hold’-strategie bestaat nog, maar minder dan vroeger’, zegt ook hoofdredacteur Gert Bakelants van De Belegger. ‘De wereld verandert razendsnel. Kunt u bijvoorbeeld nog beweren dat de autosector een geweldige toekomst voor de boeg heeft? Of gaat die dezelfde weg op als de treinen begin vorige eeuw? Tien jaar gelegen zou iedereen een aandeel als het conglomeraat General Electric (GE) aangeraden hebben om nooit te verkopen. Onder Jack Welch deed GE het steeds die ene cent beter dan verwacht. Maar ook GE is intussen geïmplodeerd.’

De analisten komen het vaakst op de proppen met holdings. ‘Hun investeringen zijn gediversifieerd, zodat tegenslag in een dossier niet het einde van de vennootschap betekent’, verduidelijkt Kristoff Van Houte van het blad Kroffinvest. ‘Daarnaast zit de controle van holdings vaak bij familiale aandeelhouders, wat een plus is, en keren ze een stabiel tot stijgend dividend uit. Ze zijn ook reactief: ze kunnen afscheid nemen van sectoren zonder toekomst en investeren in de nieuwe groeiverhalen.’

Naast holdings duiken ook infrastructuur, vastgoed en sterk gereguleerde bedrijven op, met als constante dat ze op de heel lange termijn zekere inkomsten moeten kunnen innen. Ook enkele maakbedrijven halen de lijstjes, zoals Solvay, Zenitel of AB InBev. Het moeten kameleons zijn die zich aanpassen aan de omgeving, geen dinosaurussen die kunnen uitsterven. ‘Het gaat dan om ondernemingen met een diepe slotgracht rond hun producten, waardoor hun marktpositie onbedreigd is. En om namen met gezonde balansen’, stelt Pierre Huylenbroeck van Mister Market Magazine.

De rondvraag leverde enkele namen op die meermaals in de lijstjes verschenen.

1. Sofina

Met vijf nominaties haalt de holding Sofina met ruime voorsprong de gouden medaille. ‘Sofina beheert het vermogen van de familie Boël door een mix van genoteerde bedrijven en private equity-investeringen (niet-genoteerde bedrijven, red.) die wereldwijd gespreid zijn. De holding hanteert een duidelijke strategie wat de keuze van de sectoren betreft. Het gaat om sectoren die de tand des tijds zouden moeten doorstaan’, stelt Stefaan Genoe van Degroof Petercam.

De sectoren waarin Sofina investeert, zijn consumptiegoederen, digitale economie, onderwijs en gezondheidszorg. De voorbije jaren plukte de holding ook de vruchten van haar investeringen in Indiase groeibedrijven. ‘Als er een Belgische holding is die met kop en schouders boven al de rest uitsteekt, dan is het wel Sofina’, stelt Goemaere. ‘De Boël-holding slaagde er de voorbije tien jaar in zich te transformeren van een saaie, slecht communicerende maatschappij tot een dynamisch beheerde holding die hoge punten scoort voor haar prima communicatie.’

Bakelants wijst op het dividend dat al sinds 1956 onafgebroken stijgt, en op de gezonde balans. Sofina heeft netto een half miljard euro in de kassa. Ook bij Van Houte prijkt Sofina in de lijst, al wijst hij erop dat u het aandeel best wat goedkoper kunt oppikken dan vandaag. De korting op de intrinsieke waarde is gedaald tot 15 procent, wat minder is dan het vijfjarig gemiddelde van 22 procent. ‘De holdingdiscount is laag, maar dat is allicht het gevolg van de lage rente’, nuanceert hij.

2. Care Property Invest

De beursgang van Care Property was een van de zeldzame voorbeelden van hoe politici wel degelijk een langetermijnvisie kunnen hebben. Stefaan Casteleyn, analist 1Vermogensbeheer

‘Dit is mijn absolute nummer één om 20 jaar onder de matras te steken’, poneert Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer. ‘De beursgang in 1995, toen nog onder de naam Serviceflats Invest, was zowaar een initiatief van de toenmalige Vlaamse regering, met als doel het investeren in zorgvastgoed te promoten. Het is een van de zeldzame voorbeelden van hoe onze politici wel degelijk een langetermijnvisie kunnen hebben. Care Property is zowat het veiligste aandeel dat u op de Brusselse beurs kunt kopen. De huidige huurcontracten lopen gemiddeld nog 17 jaar. Care Property heeft al beloofd volgend jaar opnieuw een hoger dividend uit te keren. Het nettodividendrendement op de huidige koers bedraagt 2,66 procent voor dit jaar en 2,83 procent volgend jaar. De combinatie van heel voorspelbare inkomsten en een mooi en stijgend dividend maakt Care Property Invest tot mijn eerste keuze.’

Huylenbroeck wijst op de recente expansie in Nederland. ‘Dat is een groeimarkt. De portefeuille groeit duidelijk mee, tot 535 miljoen euro. In eigen land werkt Care Property bovendien samen met de Vlaamse overheid en de OCMW’s, trouwe langetermijnhuurders bij uitstek. De schulden zijn onder controle. De kosten van de schulden zakten de voorbije jaren tot amper 2,7 procent. Bovendien betalen we slechts 15 in plaats van 30 procent roerende voorheffing op het aantrekkelijke dividend.’

Een alternatief in dezelfde sector is Aedifica. Die specialist in zorgvastgoed is naast België ook in Nederland, Duitsland en sinds kort in het VK actief.

3. TINC

TINC staat voor ‘The Infrastructure Company’. Het is een investeringsmaatschappij opgericht door Belfius en Gimv die participeert in diverse infrastructuurprojecten zoals wegen, sluizen, een bedrijvencentrum, rusthuizen, een parkeergarage en flink wat windenergie. ‘Beleggen in infrastructuur is beleggen met een relatief lange tijdshorizon’, legt onafhankelijk analist Gert De Mesure uit. ‘TINC bezit een mooi uitgebalanceerde portefeuille - waarvan ongeveer de helft in alternatieve energie - die aantrekkelijke cashflows oplevert op de lange termijn. Tegelijk is het risico beperkt.’

Ook Test Aankoop is fan. ‘De inkomsten zijn vooral afkomstig uit de dividenden en de intresten van de infrastructuurvennootschappen waarin TINC investeert. Daarnaast betalen die geleidelijk het geïnvesteerde kapitaal terug. Dat maakt de kasstromen bij TINC erg duurzaam en op de lange termijn goed voorspelbaar. Het maakt van TINC een bijzonder recessiebestendig aandeel. Samen met het fraaie dividend van zo’n 3 procent netto maakt dat van TINC een ideaal aandeel in deze woelige beurstijden. Spectaculaire koersstijgingen moet je niet verwachten, maar TINC wil wel het dividend laten toenemen met de inflatie. De beurskoers zou in het zog van de intrinsieke waarde een duurzame groei moeten kunnen realiseren.’

4. AB InBev

‘Van bedrijven die slechts een activiteit hebben, kan je moeilijker de heel lange termijn inschatten. Of het moeten bedrijven zijn met een basisproduct dat er naar alle waarschijnlijkheid binnen 20 jaar nog zal staan’, stelt Van Houte. ‘De schulden van de brouwer AB Inbev blijven hoog, maar de koers werd de voorbije jaren al goed afgestraft.’

‘AB InBev is ’s werelds grootste brouwer met een marktaandeel van 27 procent’, argumenteert Alan Vandenberghe van KBC Securities. ‘De uitgebreide geografische mix en de sterke portefeuille met erg rendabele premiummerken zoals Stella Artois en Corona zijn goed voor een hoge en stabiele cashflowgeneratie. Bovendien verkoopt de groep 70 procent van haar volumes in de opkomende markten, wat het groeipotentieel op de lange termijn verzekert.’

5. GBL

Met GBL belanden we bij de tweede holding die meerdere nominaties krijgt. ‘De intrinsieke waarde bedraagt 113,54 euro per aandeel. De beurskoers prijkt op 84 euro. De korting van ruim een kwart is aantrekkelijk’, stelt Casteleyn. ‘De combinatie van die hoge korting met een gediversifieerde portefeuille van kwaliteitsvolle bedrijven zoals Adidas, SGS, Pernod Ricard, LafargeHolcim en Umicore geeft me voldoende vertrouwen om het aandeel 20 jaar onder mijn matras te stoppen. Bovendien is het dividend sinds 2003 jaarlijks met 4,9 procent toegenomen.’

Volgens Goemaere is de veel hogere korting dan bij holdings als Ackermans & van Haaren of Sofina te wijten aan het minder goede trackrecord van de voorbije jaren. ‘Het management timmert aan een andere weg, en opteert nu voor meer groeibedrijven. Maar een schip van richting wijzigen doe je niet met een vingerknip. Meer dan 90 procent van de participaties bij GBL zijn beursgenoteerd, waardoor GBL meer dan de andere holdings de beurscapriolen moet ondergaan. Een kleine 10 procent zit in private equity, en levert extra rendement op.’

6. Lotus Bakeries

De koekjesbakker kan een van de beste trackrecords van het Brusselse koersenbord voorleggen. Wie de aandelen bij de beursintroductie in 1988 kocht, heeft zijn inleg intussen 67 keer terugverdiend, dividenden niet meegerekend. ‘Lotus is een mooi voorbeeld van een klassiek groeibedrijf’, stelt Bakelants. ‘Het is een familiebedrijf, wat vaak garant staat voor een goed beheer. Het heeft unieke producten die nog wereldwijd uitgerold kunnen worden. En vergeet ook de innovatie niet, bijvoorbeeld in gezonde, natuurlijke snacks.’

Het zijn zowat dezelfde argumenten die Genoe naar voren schuift. ‘Lotus combineert een voorzichtige internationale expansie van de Lotus-speculoos met gerichte overnames in gezonde snacks. De schuldgraad is laag en de familie beheert het bedrijf niet van kwartaal tot kwartaal, maar voor de komende generaties.’

7. Solvac/Solvay

Met Solvay en de monoholding Solvac , die 31 procent van het chemiebedrijf controleert, maakt het eerste industriële bedrijf zijn opwachting in de lijst. Nochtans doet Solvay het slecht op de beurs. Solvay moest vorige maand zijn prognoses terugschroeven wegens de zwakte in kunststoffen voor elektronica en auto’s. Het aandeel leverde sindsdien 22 procent in.

In zekere is Solvay een industriële holding met parti cipaties in de che mische sector. Kristoff van Houte, uitgever Kroffinvest

‘Na de recente winstwaarschuwing zijn Solvay en Solvac zeker koopwaardig’, meent Van Houte. ‘In zekere zin kunt u Solvay zien als een industriële holding met participaties in de chemische sector. Ook hier bepalen de historiek van stabiele tot stijgende dividenden, de familiale controle en de goede geografische spreiding mijn keuze.’

Ook Casteleyn ziet de familiale controle als een groot pluspunt. ‘Het bedrijf werd opgericht in 1863. Nog steeds zijn de vele nazaten van Ernest Solvay via de holding Solvac de referentieaandeelhouders. De familiale controle leidt tot dividenddiscipline. Sinds 1982 heeft Solvay zijn coupon nooit verlaagd. Ook dit jaar kwam er 4,1 procent bij, wat een aantrekkelijk nettorendement oplevert van bijna 3 procent.’

‘Toch verkies ik Solvac boven Solvay. Solvac keert het volledige dividend van Solvay uit, wat een iets hoger nettorendement van 3,09 procent oplevert. De aandelen zijn op naam. Dat betekent dat er iets meer administratie bij komt kijken. Ik zie dat echter als een voordeel. Zo loopt u minder gevaar om bij een ongelukkige tweet van Donald Trump of een ander onbelangrijk feit in de verleiding te komen om het aandeel te verkopen.’

Andere kandidaten