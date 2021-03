Aandelen om te profiteren van de groene golf

Een zonne-energiepark van Enel in Mexico. Het Italiaanse bedrijf is 's werelds grootste producent van hernieuwbare energie.

Na de scherpe rally van vorig jaar zijn veel 'groene' aandelen fors teruggevallen. Een opportuniteit, meent Credit Suisse, want de energietransitie zal versnellen om de klimaatdoelen te realiseren. Welke aandelen winnen daarbij?

Beleggen in groene thema’s was vorig jaar een van de meest winstgevende strategieën. De bedrijven actief in hernieuwbare energie zagen hun koers gemiddeld verdubbelen. ‘Dit jaar zijn de prestaties van de groene aandelen minder impressionant. Enerzijds door de hoge waarderingen en anderzijds door de renteklim die groeibedrijven het meest treft', stelt Credit Suisse in een rapport over de energietransitie. ‘Maar de groeimotoren op de lange termijn blijven overeind. Wij zien de koersdalingen als een opportuniteit om deze bedrijven op te pikken.’

3.000 miljard Om de klimaatdoelstellingen te halen is jaarlijks 3.000 miljard dollar nodig voor investeringen.

Om de klimaatdoelstellingen te halen is wereldwijd zo’n 3.000 miljard dollar (2.513 miljard euro) per jaar nodig voor investeringen. De komende 20 jaar moeten de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie verviervoudigen tegenover het huidige peil. Die in energie-efficiëntie en elektrificering moeten verdrievoudigen, rekende het Internationaal Energieagentschap uit.

‘De markten zijn zich daar bewust van’, stelt David Alcaly van Lazard Fund Managers. ‘Vorig jaar steeg de uitgifte van groene obligaties met 49 procent tot een record van 250 miljard dollar. Duurzame fondsen zagen in het eerste kwartaal - toen iedereen massaal aandelen verkocht – zelfs nog 46 miljard dollar binnenstromen.’

Leiders in hun sector

Credit Suisse maakte een lijst met 45 groene ‘top picks’ waarvan de zakenbank denkt dat ze leiders in hun sector zullen blijven. De grootste omzetgroei zien ze voor de bedrijven actief in waterstof, het efficiënter maken van energietransport en de opslag van energie. Zon, wind en waterstof leverden de voorbije vijf jaar echter weinig cashflows op, terwijl bedrijven die de energie-efficiëntie in de industrie en in gebouwen verbeteren het winstgevendst zijn.

In Europa selecteerden de analisten 15 namen. Vijf ervan zitten in de subsector ‘groene infrastructuur’. Alfabetisch staat Alstom op een. ‘Na de overname van Bombardier Transportation is het Franse bedrijf buiten China de grootste leverancier voor de spoorwegen ter wereld. Spoorverkeer is minder vervuilend dan weg- of vliegverkeer’, stelt analiste Iris Zheng. ‘Alstom wil tegen 2023 zijn winstmarge optrekken van 7,7 tot 9 procent. De koers viel fors terug, terwijl we signalen zien dat het orderboekje verbetert.’

‘Met E.on , de grootste distributeur van elektriciteit in Europa, speel je in op de uitstap uit koolstof. Het bedrijf connecteert meer dan de helft van de hernieuwbare energie in Duitsland. De huidige koers houdt rekening met een forse daling van de gereguleerde inkomsten in Duitsland. Dat zien we niet gebeuren. Het gegarandeerde rendement van 4,4 procent op de investeringen ligt nu al bij de laagste in Europa.’

Elektriciteitsmeters

Daarnaast kiest Credit Suisse voor het Zwitserse Landis + Gyr , dat elektriciteitsmeters en andere oplossingen levert om een netwerk met de eindconsument te verbinden. In de VS gaan drie grote nutsbedrijven hun klanten slimme meters geven. Twee ervan kozen voor Landis + Gyr als leverancier. Het Deense NKT levert hoogspanningskabels om de wind- en zonnecentrales met het net te verbinden. Dat staal kan komen van het Zweedse SSAB , het eerste bedrijf dat tegen 2026 fossielvrij staal wil produceren.

Tussen 2020 en 2030 zou de aandeelhouder van Enel minstens 10 procent winst per jaar kunnen halen. Stefano Bezatto Analist Credit Suisse

In de productie van groene energie zijn Enel en Equinor de top picks. ‘Enel is met een capaciteit van 45 gigawatt de wereldleider in hernieuwbare energie. Het investeert de komende tien jaar nog eens 150 miljard euro in de energietransitie’, zegt analist Stefano Bezatto. ‘Het dividendrendement bedraagt 4 procent. Tussen 2020 en 2030 zou de aandeelhouder minstens 10 procent winst per jaar kunnen halen.’

Wie puur op offshorewind wil inzetten, kan terecht bij het Noorse Equinor . In zonne-energie zien de analisten weinig potentieel in Europa. In waterstof is de Franse maker van industriële gassen Air Liquide een sterke speler.

Georg Fischer draagt zijn steentje bij via lichtgewicht metalen, en telt ook een pijplijntak om water te zuiveren en lekvrij te transporteren. Johnson Matthey - een concurrent van Umicore - maakt materialen voor batterijen, opslagsystemen en katalysatoren. Schneider Electric haalt driekwart van zijn winst uit de tak Energy Management om gebouwen, infrastructuur en datacentra zuiniger te maken. Sika maakt energie-efficiënte bouwmaterialen. En met SKG zet u in op recycleerbare, lichtgewicht verpakkingen.