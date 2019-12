Aandelen van het jaar | D'Ieteren, de magie van Belron en een nieuwe chauffeur

Weinigen hadden verwacht dat D’Ieteren in 2019 zo’n fantastische rit zou rijden. De punch uit de motor kwam bijna uitsluitend van de autoruitendochter Belron en had niets te maken met de chauffeurswissel.

Eind 2018 zat D’Ieteren niet bij de tien favoriete aandelen van Belgische analisten. Toch ontpopte de Brusselse familiale holding zich tot een van de sterren van het voorbije beursjaar. De koers verdubbelde nagenoeg in twaalf maanden. Die prestatie is vooral te danken aan Belron, de autoruitenhersteller die voor 54,85 procent in handen is van de ruim 200 jaar oude groep en bij ons bekendstaat als Carglass.

Na een kabbelende start schiet het aandeel voor het eerst omhoog bij de publicatie van de jaarresultaten (1). Die zijn beter dan verwacht en overtreffen zelfs de in de zomer verhoogde winstprognose. Het ‘aangepaste geconsolideerde resultaat voor belastingen, groepsaandeel’ over 2018 komt 15,8 procent hoger uit dan over 2017, terwijl D’Ieteren een winststijging van 10 à 15 procent had voorspeld.

Bovendien tekenen de drie pijlers van de groep mooie prestaties op. De winstbijdrage van Belron stijgt wat minder door hogere financiële kosten en een uitkering aan de aandeelhouders, maar de autodistributietak D’Ieteren Auto en de notaboekjesmaker Moleskine zien hun winstbijdrage flink toenemen. Voor het pas begonnen 2019 streeft D’Ieteren een tweecijferige winststijging na, minstens 10 procent dus.

Op 8 april schrikt een onverwacht persbericht (2) de beleggers op: D’Ieteren stuurt zijn CEO Axel Miller na bijna zes jaar de laan uit. Hoewel de financiële prestaties onder zijn bewind degelijk waren, riep zijn benoeming bij de Brusselse groep van meet af aan vragen op. Dat geldt ook voor de overname van Moleskine, waarmee D’Ieteren van een autogroep de facto transformeerde in een holding. Waarom de samenwerking met Miller precies wordt beëindigd, blijft onduidelijk.

De autoruitenhersteller Belron zal zijn winst dit jaar zien verdubbelen.

Midden mei blijken de zaken bij Belron zo goed te gaan dat de groep uit de Brusselse Maliestraat haar winstprognose kan optrekken (3). In plaats van een tweecijferige stijging (minstens 10%) verwacht ze nu een 25 procent hogere winst. De kwartaalomzet van Belron nam 12 procent toe. Bovendien loopt het winstverbeteringsprogramma bij Belron als een trein, zodat de winstbijdrage van de autoruitendivisie minstens 30 procent hoger zou moeten uitkomen. Het aandeel maakt opnieuw een sprong.

Als op 1 juli bekend raakt dat Francis Deprez de nieuwe CEO wordt (4), is de reactie gematigd positief. Deprez is dan al bijna drie jaar lid van het uitvoerend comité en kent D’Ieteren dus door en door. Hij moet de groep in staat stellen ‘een nieuw hoofdstuk aan te vatten’, om het met de woorden van voorzitter Nicolas D’Ieteren te zeggen.

De halfjaarresultaten (5) tonen een gemengd beeld. De groepswinst komt een kwart hoger uit en ligt zo in lijn met de winstprognose, maar D’Ieteren Auto en Moleskine zien de omzet en de winst dalen. Het goede resultaat is dus helemaal te danken aan Belron, dat met een winstspurt van 88,8 procent kan uitpakken. De winstverwachting voor Belron wordt stevig opgekrikt van een stijging van minstens 30 naar minstens 70 procent. Dat is te danken aan de sterke verkoop in Noord-Amerika, kostenbeheersing en ‘de toenemende penetratie van ADAS’. Dat vierletterwoord slaat op allerlei sensoren en camera’s die bij hedendaagse auto in de voorruit zitten. Als een voorruit wordt vervangen, moeten die ‘advanced driver-assistance systems’ opnieuw gekalibreerd worden, een secuur maar bijzonder rendabel werkje.

En 2020... Het grote vraagteken voor het komende jaar is of D’Ieteren een goede bestemming vindt voor zijn oorlogskas van ruim 1 miljard euro. Volgens topman Deprez gebeurt de zoektocht naar een volgende pijler - of een paar bijkomende pijlers - nu meer systematisch en is de sector minder belangrijk dan ‘de juiste klik’. Niemand maakt zich zorgen of D’Ieteren zijn jaarprognose haalt: de groep is altijd heel voorzichtig met vooruitzichten en klopt ze zelfs meestal.

Belron is ook de motor achter de tweede verhoging van de winstprognose, midden oktober (6). De winst van de autoruitenhersteller zal dit jaar niet met 70 procent stijgen maar zonder meer verdubbelen. Met dank aan een sterk derde kwartaal. Voor D’Ieteren zal een en ander resulteren in een winstgroei met ongeveer 35 procent. Het aandeel vlamt vooruit en bereikt een recordkoers.