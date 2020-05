‘Aandeleninkoop bij Sioen teken van vertrouwen'

Dat Sioen Industries een beperkt aandeleninkoopprogramma lanceert, zien analisten als een teken van vertrouwen in deze onzekere tijden.

De West-Vlaamse producent van industriële weefsels Sioen kondigde woensdagavond aan te starten met een programma om eigen aandelen in te kopen. Sioen heeft daartoe ‘een financiële tussenpersoon’ gemachtigd. Het programma is duidelijk begrensd: in de komende 12 maanden wil Sioen maximum 2 procent eigen aandelen inslaan, zowel op de beurs als buiten de beurs. Met dit aandeleninkoopprogramma, dat op ieder moment kan worden stopgezet, doet Sioen een geste naar de aandeelhouders toe nadat het bedrijf begin april besloot geen dividend over 2019 uit te keren wegens de door de coronacrisis veroorzaakte onzekerheid.

Analist Ruben Devos van KBC Securities wijst er op dat Sioen in het verleden nooit consistent aandelen heeft ingekocht, maar eerder sporadisch. Het inkoopprogramma is ook niet bijzonder groot. Toch wijst het volgens hem op ‘enige sterkte en vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf’.