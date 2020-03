Aandeleninkopen VS onder vuur door overheidsreddingen

Dat Donald Trump het eens is met de Democratische oppositie gebeurt zelden. De Amerikaanse president zegt zich perfect te kunnen vinden in een tijdelijk verbod op aandeleninkopen voor wie bij de overheid aanklopt om de coronacrisis te overleven. Hij volgt zo de oproep van de Democraten, die zich al langer ergeren aan de boom in aandeleninkopen.

Luchtvaartsector

Dat ze vandaag zonder buffer de coronacrisis het hoofd moeten bieden, is het gevolg van die kooplust, luidt de kritiek. Het geld is uitgekeerd om de aandelenkoers en bonussen te stutten, maar niet om een spaarpotje aan te leggen, om te herinvesteren of de lonen van het personeel op te trekken.

Vooral sinds Trumps belastingverlaging in 2017 gingen de aandeleninkopen door het dak. In 2018 ging het om een record van 806 miljard dollar. Door aandelen in te kopen wordt de bedrijfswinst over een kleiner aantal aandelen verdeeld, wat de winst per aandeel en de koerst stuwt. Niet toevallig is de verloning van managers vaak aan deze parameters verbonden. Door schulden aan te gaan om aandelen in te kopen zetten bedrijven nog een turbo onder de praktijk. Ten nadele van een evenwichtige balans. In Europa is dat minder een issue.