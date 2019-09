Aanslagen doen beursgang Aramco vertraging oplopen

De aanvallen op een raffinaderij en een olieveld van Saudi Aramco leiden wellicht tot vertraging van wat 's werelds grootste beursgang ooit moet worden. Het hogere risico weegt ook op de waardering.

Hoogstwaarschijnlijk enkele maanden uitstel, maar geen afstel. Dat valt te horen bij insiders die betrokken zijn bij de geplande beursintroductie van Saudi Aramco, het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Met de notering van een minderheidsbelang mikte kroonprins Mohammed bin Salman op een waardering boven 2.000 miljard dollar voor het staatsoliebedrijf.

Als Aramco dezelfde hoge prijs wil krijgen, is er 70 procent kans op een langdurig uitstel van de beursgang. Mohammed Ali Yasin Hoofdstrateeg Al Dhabi Capital

De voorbije weken waren de beursplannen in een stroomversnelling geraakt. Vorige donderdag had de oliemastodont in het vijfsterrenhotel Ritz Carlton in het financiële district van Dubai de begeleidende zakenbanken aangesteld. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Citigroup en Credit Suisse kregen de hoofdrollen toegewezen.

Lazard en Moelis wonnen een adviserende rol. De eerste analistenmeetings stonden voor 22 september gepland, maar een woordvoerder kon nog niet zeggen of die nog doorgaan.

Het Saoedische staatsbedrijf wou ten vroegste in november dit jaar naar de beurs trekken. De kans dat de beursgang nog dit jaar plaatsvindt, is echter bijzonder klein geworden. 'De aanvallen zijn een zware domper op het dossier,' vertelde een betrokken bankier aan het persagentschap Bloomberg. 'Het uitstel zal afhangen van de tijd die nodig is om de productie weer op peil te krijgen.'

Goedkoper

De Saoedi's zullen de aandelen ook een pak goedkoper naar de markt moeten brengen. 'De investeerders zullen het veel hogere risico verrekenen in wat ze voor de aandelen willen betalen', zegt Mohammed Ali Yasin, de hoofdstrateeg van Al Dhabi Capital. 'Het zal om vele miljarden minder gaan, want de risicoperceptie verandert compleet. Als Aramco toch dezelfde hoge prijs wil krijgen, is er 70 procent kans op een langdurig uitstel van de beursgang.'