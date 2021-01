Aantal transacties in Belgische aandelen stijgt met een derde

Beleggers voerden in 2020 bijna 25 miljoen transacties in Belgische aandelen uit. Dat is een derde meer dan in 2019. Corona gaf de beurshandel een boost.

De beursuitbater Euronext publiceerde deze week op zijn website de transactiecijfers over 2020. Een transactie vindt plaats zodra koper en verkoper het eens zijn over de prijs. De transactiecijfers zijn niet te verwarren met de beursomzetcijfers. De beursomzet wordt sterk beïnvloed door grote transacties van insiders, fondsen en andere institutionele beleggers.

Bij de transacties leggen de uitgevoerde orders van kleine beleggers evenveel gewicht in de schaal als die van institutionele beleggers. We beschouwen de transacties als een parameter voor de beleggersinteresse in een aandeel.

AB InBev op 1

Over heel 2020 voerden beleggers 24,7 miljoen transacties in Belgische aandelen uit, een derde meer dan de 18,5 miljoen over 2019. De stijging is minder uitgesproken dan de plus 50 procent over de eerste jaarhelft, wat logisch is gelet op de extreme piek van de handel bij het begin van de pandemie in maart.

AB InBev blijft met 4,5 miljoen transacties met ruime voorsprong het drukst verhandelde Belgische aandeel. Nochtans moet Brussel sinds 2009 de aandacht delen met de beurs van New York. Door dat ‘weglekken’ van de handel behoort de brouwer niet meer tot de tien meest verhandelde aandelen op de Euronext-beurzen. Dat Euronext- klassement wordt aangevoerd door het Nederlandse Royal Dutch Shell (8,7 miljoen transacties), gevolgd door de Fransen Total (8,3 miljoen) en BNP Paribas (7,5 miljoen).

Uit de vergeethoek

Nederland boven De groei van de Brusselse handel oogt mager tegenover die van Amsterdam. Onze noorderburen zagen 96 miljoen transacties passeren, een stijging van 65 procent. De techgoden ASML en Adyen zagen de handel verdubbelen. Het Tencent-vehikel Prosus werd bijna even druk verhandeld als AB InBev. Het Damrak vierde deze week twee overwinningen. Just Eat Takeaway - dat ook in Londen noteert - wil dan toch in Amsterdam blijven. Sinds de brexit vindt ruim 80 procent van de handel in Amsterdam plaats, tegenover 66 procent vorig jaar. Het Poolse e-commercebedrijf InPost koos Amsterdam voor zijn beursgang. Het bedrijf wil Europa veroveren met kluisjes waarin mensen pakjes kunnen ophalen. ‘Als je naar de optie- en aandelenmarkt kijkt, is Amsterdam de place to be voor tech’, zegt de CEO.

Voor het eerst in jaren is KBC niet meer het nummer twee in eigen land. Dat is nu Galapagos , een gevolg van een op zijn zachtst gezegd bewogen beursjaar. Het aandeel ging onderuit na slecht nieuws uit de VS. Voor deze oefening hebben we Galapagos ‘geadopteerd’ want sinds enkele jaren is Amsterdam de hoofdmarkt, hetzelfde deden we voor de chipgroep X-Fab van CEO Rudi De Winter die in Parijs noteert.

Zowel in het oog springende lockdownverliezers als Barco (+135%) en Kinepolis (+277%), maar evenzeer eminente lockdownwinnaars als de logistieke specialisten WDP (+142%) en VGP (+119%) zagen de handel in hun aandeel vorig jaar meer dan verdubbelen. Een veilige haven als Elia (+139%) boomde en beleggers ontdekten Immobel (+204%) na de instap van CEO Marnix Galle in de 157 jaar jonge krasse knar.

Ook Smartphoto (+106%) is uit de vergeethoek van de Brusselse beurs geraakt. Een van de favoriete beleggingen van Marc Coucke is een coronawinnaar, nu mensen meer tijd hadden om eindelijk die vele foto’s af te printen en elkaar met fotogeschenken te verrassen in lastige tijden.