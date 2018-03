Aanzwellende vrees voor handelsoorlog duwt Wall Street lager

Na het vertrek van economisch topadviseur Gary Cohn is de kans groter geworden dat president Trump zijn plannen voor importheffingen doorduwt. Beleggers zijn er niet gerust op en duwen in New York op de verkoopknop.

Cohn, een gewezen topman van Goldman Sachs, was een uitgesproken voorstander van internationale vrijhandel en werd gezien als een stabiliserende kracht binnen de Trump-administratie. De Amerikaanse president zal nu minder tegenkanting ondervinden om zijn plannen voor importheffingen door te drijven. Extra munitie daarvoor kreeg Trump vandaag van de handelscijfers. Het Amerikaanse handelstekort steeg in januari tot 56,6 miljard dollar, het hoogste peil in negen jaar.

Omstreeks 16.45 uur noteerde de Dow Jones 0,4 procent in de min op 24.791 punten. De S&P500 zakt 0,3 procent en de Nasdaq 0,2 procent.

De verliezen bestrijken een breed veld en treffen onder meer Boeing (-0,2%) en Caterpillar (-1,3%), twee bedrijven die metaal verwerken en dus nadeel kunnen ondervinden van Trumps importheffingen op staal en aluminium. In een nota waarschuwden de analisten van Deutsche Bank ook voor de impact op General Electric (-1,2%).

Ook consumentgerichte bedrijven staan onder druk. Snackfabrikant Mondelez zakt 3,9 procent, consumentenelektronicaverkoper Best Buy 3,5 procent en retailer Kroger 3,6 procent. Als president Trump ook (hogere) importtarieven oplegt voor allerhande consumentenproducten – gaande van schoenen en kleding tot consumentenelektronica – zullen daardoor niet alleen enkele van de grootste Chinese concerns getroffen worden zoals Yue Yuen en Li & Fung, maar indirect ook Amerikaanse multinationals. Li & Fung levert kleding en speelgoed aan Amerikaanse ketens als Walmart (-0,9%) en Macy’s (+0,2%); Yue Yuen is dan weer een belangrijke toeleveraar van Nike (-0,9%) en Under Armour (-0,3%).