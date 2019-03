AbbVie laat kassa bij Argenx rinkelen

De biotechgroep is dit jaar veruit de best presterende Bel20'er, met dank aan optimisme over het onderzoeksplatform van de Gentenaars.

De toch al indrukwekkende kasvoorraad bij Argenx - 565 miljoen euro per eind december - is nog wat royaler geworden. De Amerikaanse farmareus AbbVie stort een mijlpaalbetaling van 30 miljoen dollar (27 miljoen euro).

De reden? De Amerikanen starten de klinische patiëntenproeven met ABBV-151, vroeger bekend onder de merknaam ARGX-115. Dat is een middel dat het immuunsysteem potentieel kan stimuleren om kankercellen aan te vallen.

Dat de farmagigant vorige zomer de optie op middel lichtte, gaf het aandeel Argenx al een stevige boost. De samenwerking tussen Argenx en AbbVie dateert al van het voorjaar van 2016, sindsdien vloeide er vanuit AbbVie al 90 miljoen dollar op de Gentse bankrekening.

'De opstart van een kleine fase I-studie kan misschien onbelangrijk klinken, maar het is niettemin een belangrijke stap', verduidelijken KBC Securities-analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse. De bedoeling van de eerste tests op mensen is een eerste indicatie krijgen van de werking en het potentieel in combinatie met andere kankerbestrijdingsmiddelen, onder meer van AbbVie zelf.

De Amerikanen koesteren bijvoorbeeld grote verwachtingen in verschillende kankerdomeinen rond ABBV-181. 'Dit bewijst het belang dat AbbVie aan dit domein hecht en dus het potentieel voor de samenwerking rond ABBV-151'.

Het aandeel Argenx is dit jaar de best presterende Bel20'er met een klim van 30 procent. Dit onder meer sinds de deal met het Californische Halozyme, specialist in vlottere toebedieningsmethodes voor geneesmiddelen. Die deal onderstreepte dat Argenx niet aarzelt om zijn berg cash aan te wenden om via de inkoop van extra onderzoek en technologie de productenpijplijn extra te stofferen.

Eerder sloot Argenx ook een monsterdeal rond kankeronderzoek met een andere Amerikaanse reus, Johnson & Johnson (J&J). Samen met die deal kondigde J&J ook aan in het kapitaal te stappen.

In 2018 kende het aandeel al een grote doorbraak, dankzij de beloftevolle resultaten in het onderzoek naar potentiële middelen tegen de spierziekte myasthenia gravis en de bloedziekte ITP.