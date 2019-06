AbbVie sluit miljardendeal

De Amerikaanse beurzen staan in de min. Beleggers verteren een slechter dan verwacht cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De index voor het vertrouwen zakte in juni naar 121,5, terwijl economen een cijfer van 131 hadden verwacht. De Amerikaanse gezinnen zijn inbijna twee jaar niet zo somber geweest, wat vooral te wijten is aan de handelsspanningen tussen de VS en belangrijke handelspartner als de VS en Mexico.