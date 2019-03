Abercrombie & Fitch schittert op lichtrood Wall Street

De Amerikaanse beurzen staan licht in het rood. Rond 16.20 staat de Dow Jones 0,2 procent in de min, daalt de S&P500 met 0,3 procent en gaat de Nasdaq 0,4 procent naar beneden. Beleggers wachten op meer nieuws omtrent het op handen zijnde handelsakkoord tussen de VS en China.

Abercrombie & Fitch

Exxon Mobil

Exxon Mobil levert vandaag bijna 3 procent in. Beleggers lijken niet te geloven in de investeringsplannen van het bedrijf. De olie- en gasreus gaf in een strategie-update aan de komende twee jaar 64 miljard dollar te investeren in onder andere de uitbreiding van pijpleidingen en raffinaderijen. Hiermee stijgt het investeringsbudget van de olie- en gasreus met 24 procent in vergelijking met 2018.