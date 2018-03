Ablynx-middel faalt voor SLE

SLE is een complexe auto-immune aandoening in meerdere organen waarvoor geen afdoende medische behandeling bestaat.

In het kader van het onderzoek werd het middel getest bij 312 patiënten met matige tot ernstige actieve seropositieve SLE. Het middel bleek veilig en had weinig ernstige bijwerkingen, maar behaalde niet het primaire eindpunt. Lees: het werkte niet. 'We zijn teleurgesteld dat vobarilizumab geen dosisrespons liet zien in de analyse van het primaire eindpunt van de studie', zegt chief medical officier Robert K. Zeldin in het persbericht.