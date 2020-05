Achterblijvers tillen Bel20 boven pre-lockdownniveau

De Bel20 klom in een week tijd 10 procent hoger. De Brusselse graadmeter torent daarmee huizenhoog uit boven andere Europese indexen. Reden? De achterblijvers trekken eindelijk een sprintje.

De Bel20 dikte sinds Hemelvaartsdag met 300 punten aan in een scherpe rally (+10%). De sterindex geeft daarmee zijn Europese broertjes het nakijken. De beurswinsten waren in dezelfde periode veel gematigder in onze buurlanden Frankrijk (+5,5%), Nederland (+1,2%) en Duitsland (+5,4%).

De wederopstanding stuwt de Bel20 naar 3.200 punten, zowat het peil van midden maart vlak voor de lockdownmaatregelen in Belgiƫ van kracht werden. Nederland staat al langer weer op pre-lockdownniveau. In Amsterdam noteren verhoudingsgewijs meer 'coronawinnaars'. Betaalverwerker Adyen en beursarbiter Flow Traders zijn typerende voorbeelden van bedrijven die sterk wonnen sinds de virusuitbraak. Sinds het dieptepunt midden maart staat de Nederlandse AEX op 31 procent winst. De Bel20 bleef lange tijd achter maar haalt Nederland nu in en staat dankzij de opmerkelijke rally 39 procent boven zijn dieptepunt van maart.

De inhaalbeweging is in grote mate te danken aan een sterke prestatie van de banken die goed zijn voor een vijfde van de beurswaarde binnen de Bel20. KBC won in 5 handelsdagen 21 procent. ING trok 15 hoger. Nooit eerder zagen de banken winsten van die grootte-orde in zulke korte tijdsspanne. Op jaarbasis blijft de prestatie nog afgetekend negatief. Banken gelden - meer nog dan toerismeaandelen - als de grote beursdupe in de coronacrisis. De sector ziet door de lockdown de slechte leningen toenemen terwijl de rentemarges onder druk staan na de massale monetaire stimulus. Sinds midden februari verloor de Europese bankenindex vlot 44 procent. Daarvan wordt nu een deel(tje) weer ingelopen.

Rally van achterblijvers

Zwaargewicht AB InBev gaf mee richting aan de Bel20 en won in de voorbije 5 handelsdagen 13,6 procent. De bierreus geldt door de sluiting van de horeca en de zware schuldenlast eveneens als grote verliezer in de huidige crisis. Met een verlies van 42 procent sinds Nieuwjaar is de brouwer de slechtste jaarpresteerder binnen de Bel20 na ING (-43 procent sinds Nieuwjaar). De koers veerde deze week op nu de heropening van de horeca in steeds meer landen concreter wordt. Forse aankopen van de Braziliaanse aandeelhouder geven extra rugwind.

Een andere zogenaamde coronaloser die komt bovendrijven is Ageas . De verzekeraar dikte 7,4 procent aan in de jongste 5 dagen terwijl het sinds de uitbraak van het virus op 40 procent verlies zit. Ook GBL valt terug in de gratie van beleggers en won 8 procent in de jongste dagen nadat het sinds januari een kwart van zijn beurswaarde prijsgaf.

Ook op de brede markt trekken de verliezers de kar. Een typerend voorbeeld is Econocom . Het bedrijf dat IT'ers uitleast aan bedrijven stond tijdens de lockdown overal voor gesloten bedrijfsdeuren. Nu bedrijven weer 'back to business' gaan, wint de informaticadienstverlener 12 procent in luttele dagen tijd. Aankopen van topman Jean-Louis Bouchard geven extra vuurkracht.