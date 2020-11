Ackermans slaagt erin winst op peil te houden

De investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren ziet beterschap in al haar activiteiten. De nettowinst over het derde kwartaal ligt daardoor op het peil van vorig jaar.

Na een stevige tik in het eerste halfjaar ziet CEO Jan Suykens van Ackermans & van Haaren een 'duidelijke verbetering' in het derde kwartaal. De trimestriële update van de holding bevat geen concrete cijfers, maar geeft wel de belangrijkste tendenzen weer.

51,3 miljard beheerd vermogen Dochters Bank Delen en Bank J. Van Breda beheren een record van 51,3 miljard euro.

In de belangrijkste winstmotor voor de Ackermans-groep, de private banking, steeg het beheerde vermogen van 49,8 miljard euro eind juni tot een record van 51,3 miljard euro eind september. Die klim is te danken aan de combinatie van hogere beurskoersen en het feit dat klanten meer centen toevertrouwden aan Bank Delen en Bank J. Van Breda. De twee instellingen verdeelden de nieuwe tegoeden zowat gelijk onder zich.

De bouw- en baggerdochter CFE wist de kwartaalomzet 3 procent te doen groeien en pakte uit met een solide orderboek. Ackermans & van Haaren kocht in het derde kwartaal aandelen CFE op de beurs bij. Het belang van de Antwerpse holding steeg daardoor van 60,96 naar 62,06 procent.

Vastgoedverliezen

De vastgoed- en rusthuizentak leed over de eerste negen maanden een nettoverlies van 9,4 miljoen euro. Dat verlies is vooral boekhoudkundig. Ackermans heeft een belang van 30 procent in de genoteerde vastgoedgroep Leasinvest Real Estate , die op haar beurt 10 procent bezit van de verhuurder van baanwinkels Retail Estates . Omdat de beurskoersen van winkelvastgoed fors zijn gedaald, slikte Ackermans een minwaarde van 38,2 miljoen euro op het genoteerde vastgoed. Maar ook de huurinkomsten daalden lichtjes, zegt de holding.

In de afdeling energie en grondstoffen rapporteerde de plantagegroep Sipef een productiestijging van palmolie met 5,3 procent. Ook de prijs van palmolie zit na de dip in het voorjaar in de lift met prijzen van meer dan 700 dollar per ton. Sipef verwacht dit jaar weer een bescheiden winst van 10 à 15 miljoen dollar te boeken. Ackermans bezit 35 procent van Sipef.

Investeringen

De Wommelgemse specialist in de planning van logistieke ketens OMP is een van de verborgen kampioenen in België. Jan Suykens CEO Ackermans & van Haaren

De holding investeerde dit jaar al 75 miljoen euro. Dat betekent dat in het derde kwartaal het tempo wat lager lag dan in het eerste halfjaar. De recentste investering is de aankoop van 20 procent in OMP, een Wommelgemse specialist in de planning van logistieke ketens. ‘OMP is een van de verborgen kampioenen in België, met een zeer sterke reputatie in de wereldwijde markt van gedigitaliseerde tools in logistieke planning’, zegt Suykens.

De kaspositie bleef met 193,5 miljoen euro stabiel. Voor het hele jaar bevestigt Ackermans zijn vorige prognose om duidelijk beter te doen in de tweede dan in de eerste jaarhelft. ‘Al komt dat met de nodige voorzichtigheid’, zegt analist Hans D’Haese van ING. ‘Ackermans zegt dat de gezondheidscrisis en haar gevolgen nog altijd roet in het eten kunnen gooien.’ Hij hanteert een koopadvies en koersdoel van 150 euro. Daarmee is hij de meest optimistische van de analisten. De meeste van zijn collega’s hanteren een ‘houden’-advies.

Uit de gratie