Activist Dan Loeb schudt Richemont op

Cartier is een van de bekendste merken in de stal van het Zwitserse luxehuis.

Op vijf jaar presteerde het Zwitserse luxeconcern zowat de helft minder goed als het Franse LVMH.

Activist Dan Loeb van Third Point heeft een belang van 1,2 procent opgebouwd in de Zwitserse luxegroep Richemont. Het nieuws kwam afgelopen weekend van Miss Tweed, een website gespecialiseerd in mode- en luxenieuws. Loeb wil veranderingen doorvoeren om de beurskoers vooruit te helpen.

De Zwitserse luxereus sloot vrijdag af op een record, maar mogelijk maakte Loeb de vergelijking met LVMH (zie grafiek). Over de voorbije vijf jaar leverde een belegging in Richemont 15 procent per jaar op, maar het Franse LVMH van Bernard Arnault presteerde dubbel zo goed. Ook tegenover het Franse Kering - de eigenaar van Gucci - presteerde Richemont ondermaats.

Richemont is onder meer marktleider in juwelen met merken als Cartier, Piaget en IWC. De groep zag zijn omzet in het tweede kwartaal 129 procent toenemen tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Met 4,4 miljard euro kwam de omzet ook 22 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal van 2019, precorona dus. Amerika, Azië en het Midden-Oosten gingen alle minstens 40 procent vooruit tegenover 2019. Enkel Europa bleef achter - een daling met 15 procent - als gevolg van de aanhoudende domper op de toerismesector. Op 12 november geeft Richemont derdekwartaalcijfers.

In een reactie op het nieuws gaat het aandeel tot 2,5 procent hoger. Analisten verwelkomen de instap van Loeb. Zij noemen onder meer de volgende werkpunten bij Richemont: de dubbele aandelenklasse, de zwakke ecommerceafdeling (YNAP) en een onduidelijke strategie in de consolidatiebeweging in de sector.

