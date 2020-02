Activist Elliott richt pijlen op verzekeraar NN Group

Volgens het activistenfonds kan de Nederlandse verzekeraar nog waarde creëren.

Elliott Management, het activistische fonds dat gecontroleerd wordt door Paul Singer, heeft een belang van 3,04 procent genomen in de Nederlandse verzekeraar NN Group . Elliott doet dat samen met Dieter Wemmer, een gewezen topper bij de Duitse verzekeraar Allianz. 'We voeren een constructieve dialoog met het management', zeggen Elliott en Wemmer in een gezamenlijke verklaring.

De voorbije jaren zette Elliott bedrijven als Softbank, AT&T en eBay onder druk om aandeelhouderswaarde te creëren. De beleggers wrijven zich al in de handen: het aandeel NN wint meer dan 4 procent op de Amsterdamse beurs. Topman David Knibbe zal in juni zijn eerste presentatie over de strategie geven. Knibbe verving in oktober Lard Friese die plots naar rivaal Aegon vertrok, de Nederlandse sectorgenoot die het op de beurs veel moeilijker heeft dan NN. Terwijl NN zijn winst vooral uit Nederland haalt, is Aegon voor de helft afhankelijk van de VS.

NN trok in juni 2014 naar de beurs tegen 20 euro per aandeel, als een spin-off van de bank ING. Sindsdien is het aandeel bijna verdubbeld tot ongeveer 38 euro. Die prestatie is dubbel zo goed als de Europese Stoxx-verzekeraarsindex. De jongste jaren blijft NN Group wel wat hangen op de beurs. Dat heeft mogelijk de aandacht van Elliott getrokken. Vorige week kondigde NN aan jaarlijks voor minstens 250 miljoen euro eigen aandelen in te kopen.

We geloven in de mogelijkheid van waardecreatie bij NN. Elliott Management en Dieter Wemmer