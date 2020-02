Activist Elliott richt vizier op techreus SoftBank

Met de investering van Elliot Management in SoftBank kruisen twee opmerkelijke financiers elkaars pad. Aan de ene kant Paul Singer, de miljardair achter Elliott, het investeringsfonds dat naam maakte door onder meer de terugbetaling van Argentijns schuldpapier te forceren. In de andere hoek Masayoshi Son, de eigenzinnige Japanner achter SoftBank en het Vision Fund.

Elliott heeft een belang van ruim 2,5 miljard dollar in SoftBank verworven, goed voor zowat 3 procent van het aandelenkapitaal. De koers van SoftBank won vrijdag prompt 7 procent nadat The Wall Street Journal het nieuws had bekendgemaakt. Elliott neemt zich dan ook voor om waarde naar boven te pompen.

Inkoop eigen aandelen

Zo wil Elliott dat SoftBank voor 10 tot 20 miljard dollar aan eigen aandelen inkoopt. Dat moet de grote korting van de beurskoers tegenover de onderliggende portefeuille helpen weg te werken. SoftBank is de grootste aandeelhouder van de Chinese e-commercegigant Alibaba, een belang dat zo'n 150 miljard dollar waard is. Dat alleen is al meer dan de 89 miljard dollar waartegen SoftBank noteerde vóór de koerssprong vrijdag. Daarnaast zijn er nog belangen in onder meer de taxiapp Uber en het telecombedrijf Sprint.