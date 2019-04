Activist eist vernietiging benoemingen Nationale Bank

Er zitten te weinig vrouwen in de regentenraad van de Nationale Bank en daarom zijn recente benoemingen en jaarrekeningen niet wettig. Dat zegt Jaak Van Der Gucht.

Activist Van Der Gucht geeft de strijd tegen de Nationale Bank niet op en lanceert een nieuwe juridische procedure. Hij zegt dat de directie en de regentenraad van de Nationale Bank niet voldoen aan de wettelijke vereisten omdat er te weinig vrouwen in zetelen.

Het wetboek van vennootschappen bepaalt dat in beursgenoteerde bedrijven sinds begin 2017 ten minste een derde van de bestuurders van een ander geslacht moet zijn dan de overige leden. De regentenraad van de Nationale Bank heeft min of meer dezelfde bevoegdheden als de raad van bestuur van een gewone onderneming. Slechts één van de 16 leden van de regentenraad is een vrouw.