Activist eist vertrek Solvay-CEO Kadri

Dat blijkt uit een brief die Bluebell Capital Partners schreef aan Nicolas Boël, de voorzitter van het chemiebedrijf. Bluebell hekelt dat Kadri de milieuproblemen aan de Toscaanse kust bij Rosignano niet zou aanpakken. Daar heeft Solvay een sodiumcarbonaatfabriek. Volgens Bluebell loost Solvay er chemisch afval in zee. Solvay heeft dat altijd ontkend, en stelt dat het alleen ongevaarlijke, niet-giftige en natuurlijke materialen naar zee afvoert.

Bluebell kaartte de problematiek vorig jaar aan, wat een groot artikel in de Britse krant Financial Times opleverde. 'Rosignano lijkt een ongerepte Caraïbische badplaats, maar dat schijnbare paradijs is een illusie. Het is een open stortplaats voor industrieel chemisch afval van Solvay', zei Guiseppe Bivona, de medeoprichter van Bluebell, toen.