Activist wil Shell opbreken in twee stukken

Als Shell zijn investeerdersbasis wil behouden en nieuwe investeerders wil aantrekken, moet het zichzelf opdelen in twee afzonderlijke bedrijven. Dat is de mening van Third Point, het hefboomfonds van de New Yorkse investeerder Daniel Loeb.

Third Point nam volgens The Wall Street Journal een belang van ruim 500 miljoen dollar in Shell om dat standpunt af te dwingen.

Third Point zegt in een brief aan klanten - die The Wall Street Journal kon inkijken - dat Shell met een onterechte korting handelt ten opzichte van zijn concurrenten. Een spin-offbedrijf met een focus op duurzame energie zal waarde blootleggen en de nieuwe stroom duurzame beleggers ter wille zijn, denkt Third Point. Het is niet duidelijk of Shell ontvankelijk is voor het idee. Volgens de brief zijn er 'prille gesprekken' gaande.