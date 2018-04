Activist wil koffie van Whitbread afsplitsen

Hotel- en restaurantketen Whitbread is een van de sterkste stijgers op de Europese beurzen. Het activistische fonds Elliott heeft een belang van 6 procent in het bedrijf gekocht, en wil de koffietak Costa afsplitsen.

Elliott Advisors, een deel van de hedge fund-groep van de Amerikaanse miljardair Paul Singer, heeft met Whitbread een nieuwe prooi gevonden waar het verborgen aandeelhouderswaarde naar boven wil puren. Whitbread is met 50.000 werknemers, 70.000 kamers, een duizendtal restaurants en 2.300 koffieshops de grootste hotel- en restaurantuitbater in het Verenigd Koninkrijk. De groep bezit ook 1.300 koffieshops in de rest van de wereld en hotels in Duitsland en het Midden-Oosten. De bekendste merken zijn Premier Inn, de restaurants Brewers Fayre en Beefeater, en de koffieshops Costa Coffee.

De meeste Belgen kennen Whitbread wellicht nog als bier, maar de brouwactiviteiten werden in 2000 verkocht aan AB InBev . De Leuvense groep bezit nog steeds de rechten op de naam, maar buiten de toekenning van een licentie aan een lokale brouwer voor beperkte productie, doet AB InBev niets meer met de historische Britse bieren.

Bronnen bij Elliott verklaarden aan het persagentschap Reuters dat het activistische fonds aanstuurt op het afsplitsen van Costa Coffee. Twee jaar geleden beloofde de toen kersverse ceo Alison Brittain manieren te bestuderen om meer aandeelhouderswaarde te creëren. Maar sinds haar aantreden, is het aandeel op de Londense beurs 15 procent gezakt, ondanks een forse expansie in het buitenland.

'Tijd om in te grijpen'

‘Tijd om in te grijpen’, stelt Elliott. ‘Als je Costa Coffee zou afsplitsen in een genoteerd bedrijf, zou de som van beide beurswaardes rond 10 miljard pond belanden, tegenover 7,2 miljard pond nu. En dat rekening houdend met een conservatieve waardering tegenover sectorgenoten. De beurs waardeert Whitbread als geheel op 9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Apart zou Premier Inn een koers-winstverhouding van 13 verdienen, het Europees gemiddelde. En Costa Coffee een van 11, een waardering tussenin een kleine speler als Greggs en de reus Starbucks.’

Maar niet iedereen is het daarmee eens. ‘Een waardering van 11 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) voor Costa Coffee lijkt veel’, zegt analist Richard Clarke van Bernstein. ‘Starbucks noteert tegen 14 keer de winst, maar is veel performanter. Bovendien houdt de Britse consument nog altijd de vinger op de knip, en staat de expansie van Costa in China nog op losse schroeven.’ Hij raadt aan van de koershausse gebruik te maken om te verkopen.

Elliott Advisors is echter niet aan zijn proefstuk toe. Het was ook een grote aandeelhouder van brouwer SAB Miller, en speelde een grote rol bij de verkoop van die groep aan AB InBev. De activistische aandeelhouder houdt momenteel belangen aan in onder meer Telecom Italia, dat het hof gemaakt wordt door het Franse Vivendi.

Niet de eerste

Elliott is trouwens niet de eerste activist die opduikt in het kapitaal van Whitbread. Drie maanden geleden meldde het hefboomfonds Sachem Head een belang van 3,38 procent in de groep. Sachem ijvert ervoor dat Whitbread zijn aanzienlijke vastgoedeigendommen zou afstoten, om opnieuw te huren. Elliott ziet dat niet zitten, omdat zo’n operatie de balans van Whitbread onnodig in gevaar zou brengen.

Activistische aandeelhouders zijn momenteel erg actief. Vandaag maakte ook Gatemore Capital bekend dat het twee procent van de Britse logistieke groep Wincanton heeft gekocht op de beurs. Gatemore roept Wincanton op zich op te splitsen in een retail- en industriële afdeling, om daarna een van de twee te verkopen. De beleggers zien die druk graag komen. Wincanton wint 6 procent, Whitbread zelfs bijna 8 procent.