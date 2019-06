Activist zet miljard in op Bayer

Het aandeel van Bayer is het voorbije jaar bijna gehalveerd (zie grafiek) omdat Bayer na de overname van de Amerikaanse landbouwreus Monsanto - goed voor 63 miljard dollar - in een juridisch moeras verzeild raakte.

In de VS lopen duizenden klachten binnen van kankerslachtoffers die in het verleden het verdelgingsmiddel Roundup hebben gebruikt. Bayer heeft in de VS al drie processen verloren. De geschatte kostprijs om alle klachten te schikken, wordt door Bloomberg Intelligence geschat tussen 6 miljard en 10 miljard dollar. Elliott gelooft eerder in een prijskaartje van 4 tot 6 miljard euro (4,6 tot 6,8 miljard dollar).