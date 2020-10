Activisten: 'Aankoop Amerikaans vastgoed was absolute ramp voor Unibail-Rodamco'

De activisten die Unibail-Rodamco het vuur aan de schenen leggen, willen dat de Nederlands-Franse vastgoedgroep de Amerikaanse portefeuille verkoopt. Dat zeggen ze in een telefonisch gesprek.

Als je de 73-jarige Léon Bressler hoort praten over Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zou je niet vermoeden dat deze man een felle strijd voert met het management. Bressler haalt herinneringen op als voormalig bestuurder van het Franse Unibail. Toen begeleidde hij de fusie met het Nederlandse Rodamco. ‘Dat was een kind uit een blij huwelijk’, zegt hij aan de telefoon.

De omstandigheden op de beurs zijn nu verkeerd voor een kapitaalverhoging. Xavier Niel Aandeelhouder Unibal

Tot Westfield als ‘Amerikaanse indringer’ dat samenzijn kwam verstoren. Dat bedrijf werd in 2017 voor 21 miljard euro aangekocht, waarna de naam van de uitbater van shoppingcenters veranderde in Unibail-Rodamco-Westfield. Bressler: ‘Die aankoop is een complete ramp geworden. Het is tijd die fout goed te maken.’

En dus komt Bressler in actie met de Franse miljardair Xavier Niel. De twee presenteren zich als activisten. Met 5 procent van de stukken in handen proberen ze anderen te overtuigen tegen het saneringsplan van Unibail te stemmen. Dat plan omvat een dividendverlaging en een kapitaalverhoging van 3,5 miljard euro. Bij zo’n uitgifte verwateren de huidige aandeelhouders, die al veel hebben afgezien. Voor de Westfield-deal kostte een aandeel 224 euro, maandag 38 euro.

Na de Spaanse griep 100 jaar geleden was er ook een opleving en kwamen de roaring twenties. Léon Bressler Aandeelhouder Unibail

Het Reset-plan is volgens Unibail nodig om de coronacrisis te overleven. De winkelcentra moesten op slot, waardoor de groep minder huur kreeg. Zo steeg de schuld naar 24 miljard euro. Dat moet omlaag met geld van de aandeelhouders. Bressler en Niel vinden dat onverstandig en kwamen met het alternatief Refocus. ‘De omstandigheden op de beurs zijn nu verkeerd voor die verwatering’, zegt Niel. Als alternatief willen ze de komende twee tot drie jaar de activa in de VS verkopen. ‘Het is niet zo dat het bedrijf te weinig geld in kas heeft, het houdt het makkelijk nog even uit’, zegt Bressler.

‘Ook met een kleinere emissie zijn we het niet eens’, zegt Niel, oprichter van de Franse telecomprovider Iliad. Niel is getrouwd met Delphine Arnault, de dochter van de rijkste man van Frankrijk, Bernard Arnault (LVMH).

Risico

Unibail vindt het een te groot risico is om zo zwaar te leunen op de verkoop van die Amerikaanse winkelcentra, die voor 14 miljard euro in de boeken staan. Een verkoop in de huidige markt zou kunnen gebeuren tegen een korting tot 70 procent op de boekwaarde. Bressler maakt zich daar geen zorgen om: ‘We zitten nu met corona. Maar na de Spaanse griep honderd jaar geleden was er ook een opleving en kwamen de roaring twenties.’

Als een derde van de aandeelhouders zich op 10 november tegen de emissie keert, kan die niet doorgaan.