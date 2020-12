Adobe profiteert niet van goede resultaten

Wall Street gaat lager. Adobe komt met beter dan verwachte cijfers. Verder staat Wall Street in het teken van de beursgangen.

De Amerikaanse beurzen gaan lager nu er wederom signalen zijn dat de besprekingen in de Amerikaanse politiek over een grootschalig economisch stimulusplan stilliggen. Ook de oplopende coronabesmettingen drukken op het sentiment.

De Dow Jones verliest rond 18u 0,3 procent.

Adobe

Het grafische softwarebedrijf Adobe gaat lager met 1 procent ondanks goede kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar klom de omzet met 14 procent tot 3,42 miljard dollar. Analisten rekenden maar op een omzet van 3,36 miljard dollar. De winst kwam uit op 2,81 dollar per aandeel, ook hoger dan de marktverwachting van 2,66 dollar.

'Met onze drie groeisegmenten, Creativity, Digital documents en Experience management, zijn we goed gepositioneerd om de grote marktopportuniteiten die voor ons liggen in 2021 te kunnen benutten', zegt CEO Shantanu Narayen.

De onderneming had daarnaast goede vooruitzichten voor beleggers. Het gaat voor het eerste kwartaal uit van een winst van 2,78 dollar per aandeel en een omzet van 3,75 miljard dollar. Analisten die door FactSet werden ondervraagd hadden verwacht dat de onderneming zou mikken op een winst per aandeel van 2,59 dollar en een omzet van 3,5 miljard dollar.

Voor het volledige boekjaar 2021 wil het bedrijf een winst van 11,20 dollar per aandeel behalen op een omzet van 15,15 miljard dollar. Ook dat was boven de verwachting van de analistenconsensus.

Het bedrijf weet stevig overeind te blijven tijdens de coronacrisis. Dat is deels te danken aan een nieuwe manier van werken. In plaats van het verkopen van softwarepakketten werkt het bedrijf nu net als Microsoft met abonnementen die voor een veel stabielere inkomstenstroom zorgen.

Doordash

De maaltijdbezorger Doordash krijgt een tik van meer dan 6 procent na de monsterlijke beursintroductie van gisteren. Toen steeg het aandeel meer dan 85 procent boven de IPO-prijs van 102 dollar.

Die laatste was ook niet mis en flink hoger dan de eerder voorziene vork van 75 tot 85 dollar. De interesse voor de nieuwkomer was echter bijzonder groot. Maaltijdbezorging is in korte tijd booming business geworden. De trend om niet zelf te koken maar maaltijden te laten aanrukken is nog versterkt door de coronapandemie.

Amerikaanse beleggers zijn tegenwoordig bovendien erg tuk op beursintroducties, of het nu om technologiebedrijven gaat dan wel om succesvolle nieuwkomers in trendy activiteiten.

Airbnb

Ook donderdag is er een hippe nieuwkomer op de Amerikaanse beurs: Airbnb. Als we de eerste berichten van Bloomberg mogen geloven over de beursgang van de kamerverhuurder, dan gaat het aandeel een spetterende dag tegemoet. Volgens het nieuwsagentschap zou de openingskoers 149 dollar bedragen. Dat is meer dan het dubbele van de beursintroductieprijs van 68 dollar.