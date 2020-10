Aedifica krijgt koopadvies

Het beurshuis Oddo reageert op het nieuws dat de zorgvastgoedinvesteerder Aedifica met een kapitaalverhoging komt van 459 miljoen euro , de grootste geldronde ooit in de Belgische vastgoedsector. Oddo verhoogt zijn advies van 'houden' naar 'kopen' maar verlaagt het koersdoel van 106 naar 98 euro. Analist Florent Laroche-Joubert zegt dat de fundamentals nog altijd goed liggen bij de vastgoedspeler. 'Zorgvastgoed blijft een sector die weinig afhankelijk is van de grillen van de economie en heeft daarnaast een gunstige omgeving onder andere dankzij een verouderende bevolking in Europa.'

'Daarnaast bleef de portfolio van Aedifica goed presteren tijdens de eerste golf van de coronapandemie', vervolgt Laroche-Joubert. 'Er waren geen onbetaalde huren door covid. Het management was voorzichtig maar redelijk optimistisch in juni toen het geconfronteerd werd met de mogelijkheid op een tweede golf.'

Verder zegt de analist dat er een goede zichtbaarheid is op de toekomstige groei van het bedrijf en dat de onderneming op het juiste moment zijn investeringsactiviteiten weer oppakt. 'Nadat Aedifica een pauze van enkele maanden had ingelast na de acquisitie van het Finse Hoivatilat begint het bedrijf nu weer met zijn investeringsbeleid met bijna 330 miljoen aan huidige en toekomstige overnames die zijn aangekondigd sinds begin juli 2020.' Dat is volgens de analist inclusief het partnerschap dat Aedifica aanging met Specht Gruppe in Duitsland voor 200 miljoen euro.