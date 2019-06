'Aedifica moet naar het buitenland want in België is de markt duur'

De verhuurder van zorgvastgoed Aedifica richt zich steeds meer op het buitenland. In België is de markt matuur en duur, wat de rendementen drukt.

Stefaan Gielens, de topman van Aedifica , was te gast op onze 13de CEO Talks, waarin hij het spervuur van lezersvragen beantwoordde. Een overaanbod vreest de groep niet, benadrukt Gielens. Hij voorspelt wel meer consolidatie in de markt.

Aedifica is naast België actief in Nederland, Duitsland en het VK. Levert dat schaalvoordelen op?

Stefaan Gielens: ‘Als je het puur financieel bekijkt, levert de aanwezigheid in verschillende landen niet echt synergieën op. Het is meer een kwestie van je knowhow aanwenden op een Europese schaal om in de interessante investeringsmarkten in te stappen. De omvang van je vastgoedportefeuille heeft wel een invloed op de kosten van je financiering. Als je groter bent, krijg je makkelijker toegang tot andere financieringskanalen, tot bijvoorbeeld Amerikaanse investeerders.’

U hebt dit jaar voor een half miljard euro een portefeuille Britse rusthuizen gekocht. Is dat geen vreemde investering wegens de risico's van de brexit?

Gielens: ‘Nee. De beslissing is ingegeven door fundamentele parameters. De vergrijzing in het VK gaat even hard als in België. Het VK heeft echter sedert begin deze eeuw te weinig geïnvesteerd in zorginfrastructuur. De financiering van residentiële ouderenzorg was er behoorlijk krap, maar er zijn indicaties dat dat de juiste richting uitgaat. En net als op het continent is de historische waarde-evolutie van zorgvastgoed er veel stabieler gebleken dan die van andere vastgoedsegmenten. Er zijn dus voldoende indicaties dat de ouderenzorg in het VK, nog steeds de vijfde economie ter wereld, behoorlijk wat opportuniteiten biedt. Dat zo'n portefeuille tegen een goede prijs te koop kwam, was een opportuniteit voor ons.’

CEO Talks met Stefaan Gielens (Aedifica)

Brits pond

Maakt die overname Aedifica voor het eerst kwetsbaar voor wisselkoersverschillen?

Gielens: ‘Het pond is de jongste maanden erg volatiel, maar de koers zit weer op het niveau van toen we de deal sloten. Vanaf nu moeten we in onze rapportering rekening houden met wisselkoersverschillen bij het omzetten van pond in euro, wat tot een beperkte volatiliteit kan leiden. Maar vergeet niet dat we in de Britse markt stappen op een moment dat het pond historisch laag staat. We dekken een deel van de wisselkoersrisico’s in en we financieren ons grotendeels in euro, wat beduidend goedkoper is dan financieren in pond.’

Steeds meer rijke investeerders storten zich op zorgvastgoed, omdat het relatief veilig en minder conjunctuurgevoelig is. Dreigt een overaanbod?

We stappen in de Britse markt op een moment dat het pond historisch laag staat. Stefaan Gielens CEO Aedifica

Gielens: ‘Het risico op een lokaal en/of tijdelijk overaanbod kan je nooit uitsluiten, maar de demografie garandeert een structureel stijgende vraag. Vergeet ook niet dat de zorgsector, onze klanten dus, in een door de overheid sterk gereguleerde omgeving werkt, wat het aanbod vaak afremt.’

Dalend aanvangsrendement

Toch stijgen de prijzen van rusthuizen door de kooplust voor vastgoed. Weegt dat op het rendement?

Gielens: ‘Het klopt dat we al enkele jaren in diverse landen, en zeker in België, een steeds dalend aanvangsrendement zien door de hogere prijzen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de lage rente. We kiezen er dan ook bewust voor om in mature en dure markten zoals België, maar ook steeds meer Duitsland, heel gedisciplineerd te investeren. We betalen geen zotte prijzen. Daarom gebruiken we onze knowhow om bijvoorbeeld nieuwe rustoorden te ontwikkelen in een markt als Duitsland, en om nieuwe landen en minder mature markten aan te boren.’

Aedifica heeft geen grote of vaste aandeelhouders. Maakt dat van het bedrijf een overnameprooi?

Gielens: ‘Honderd procent van onze aandelen is vrij verhandelbaar. En er zijn geen juridische obstakels die een overname kunnen afblokken. Maar de hoge premie op het aandeel maakt een overname wel erg duur, maar uitgesloten is het dus niet. Als je kijkt naar de grote Amerikaanse spelers met een balans van 30 miljard of meer, zijn we met onze 2 miljard euro een kleine speler. Ze kunnen de overname van een speler als wij financieren. Maar of dat zinvol voor hen is, is een andere vraag.’

Fusie met Cofinimmo?

Behoort een fusie met bijvoorbeeld Cofinimmo, dat steeds meer in rusthuizen belegt, tot de mogelijkheden?

Ik denk dat we in Europa naar een schaalvergroting gaan van spelers in zorgvastgoed, zoals dat ook in de VS gebeurde.

Gielens: ‘Ik geloof sterk dat we in Europa niet alleen een consolidatie zullen zien van zorgbedrijven, maar ook van zorgvastgoedinvesteerders. Maar of twee bedrijven samengaan, is vaak niet alleen een kwestie van financiële parameters, maar ook van psychologische parameters. Een huwelijk vergt twee partners. Ik denk wel dat we in Europa naar een schaalvergroting zullen gaan, zoals we dat ook in de VS hebben gezien.'

Aedifica rijgt de kapitaalverhogingen aan elkaar. Wanneer komt de volgende?

Gielens: ‘Ik kan enkel verwijzen naar het verleden: sinds 2010 hebben we vijf grote kapitaalverhogingen gedaan om de groei te financieren, dus gemiddeld om de twee jaar.’

Kostprijs

Hoe betaalbaar is het verblijf in een rusthuis nog?

Een verblijf in een relatief nieuw Vlaams rusthuis kost meer dan 60 euro per dag. Dat zijn budgetten van 1.800 à 2.000 euro per maand, meer dan het gemiddelde pensioen.

Gielens: ‘Je moet een onderscheid maken tussen de complete zorgafhankelijkheid aan de ene kant en alle andere vormen van wonen voor ouderen aan de andere kant. Zorgafhankelijkheid is wonen met 24 uur op 24 uur assistentie. Vaak beslist de omgeving daarover. Omdat de babyboomgeneratie zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en er steeds meer mogelijkheden zijn voor thuiszorg, daalt de gemiddelde verblijftijd in een rustoord. In België is dat minder dan 24 maanden. In Vlaanderen betaal je in een relatief nieuw rusthuis meer dan 60 euro per dag. Dan zit je aan budgetten van 1.800 à 2.000 euro per maand. Dat is meer dan het gemiddelde pensioen. Maar het pensioen is niet de referentie. Het gaat gemiddeld om relatief welvarende mensen met wat spaargeld die hun eigen huis of appartement verlaten om naar een rusthuis te trekken. Dat moet je meetellen. De kostprijs voor de laatste 24 maanden is relatief. Voor mij is de echte uitdaging niet de betaalbaarheid van het rustoord, wel hoe de gemiddelde Europeaan na het stoppen met werken zijn levensstandaard in stand kan houden, gelet op de levensverwachting.’

Wat denkt u over de horrorverhalen die we soms horen over het verblijf in rusthuizen?