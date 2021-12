Aedifica strijkt neer in Spanje

Voor de snelgroeiende zorgvastgoedspeler is Spanje het achtste land op de Europese landkaart.

Terwijl de Sint deze maand de omgekeerde beweging maakte, trekken Belgische vastgoedspelers almaar gretiger naar Spanje. Aedifica is de volgende in de rij. De pan-Europese speler in zorgvastgoed ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met Neurocare Home, een Spaanse zorgexploitant, voor de ontwikkeling van lokale woon-zorgcentra. Het eerste doel is de bouw van 1.000 wooneenheden ter waarde van 75 miljoen euro, met 5,5 procent huurrendement.

Na Duitsland (2013), Nederland (2016), het Verenigd Koninkrijk (2019), Finland en Zweden (2020) en Ierland (2021) is Spanje het achtste land waar de van oorsprong Belgische zorgvastgoedspeler actief wordt. Belgiƫ is goed voor iets meer dan een kwart (27%) van de 4,5 miljard grote portefeuille, gevolgd door Duitsland (22%), Finland (18%) en het VK (17%).

CEO Stefaan Gielens benadrukt dat de Spaanse markt aantrekkelijk is doordat de zorgmarkt er nog relatief gefragmenteerd is.

CEO Stefaan Gielens benadrukt dat de Spaanse markt aantrekkelijk is doordat de zorgmarkt er nog relatief gefragmenteerd is. Daarnaast vergrijst het land snel, terwijl er een tekort is aan geschikte seniorenopvang.

Nog Belgen in Spanje

Aedifica is niet de eerste Belgische vastgoedspeler die Spanje als een groeimarkt ziet. Cofinimmo is sinds 2019 actief op de Spaanse zorgvastgoedmarkt. De Brusselse 'kotmadam' Xior streek in 2019 op het Iberisch schiereiland neer en breidde dit jaar de Spaanse portefeuille uit door de sectorgenoot Student Properties Spain (SPS) over te nemen. Per 30 juni was Spanje goed voor 10 procent van de portefeuille, Portugal 4 procent.