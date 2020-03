Aedifica vervangt Ontex in Bel20

De zorgvastgoedspeler Aedifica wordt op 23 maart opgenomen in de Bel20. Hij vervangt de luierprocent Ontex. De herschikking van de Bel20 is minder ingrijpend dan sommigen hadden voorspeld.

De promotie van Aedifica van de BelMid-index naar de index van de 20 steraandelen van de beurs van Brussel is te danken aan de sterke koersstijging in het voorbije jaar. Euronext bepaalde de samenstelling van de Bel20 op basis van de vrij verhandelbare beurswaarde op 21 februari. Bij Aedifica bedraagt de free float 100 procent.

Dit is een beloning voor 15 jaar hard werken. Stefaan Gielens CEO Aedifica

'We zijn heel blij. Dit is een beloning voor 15 jaar hard werken', zegt Stefaan Gielens, CEO van Aedifica. 'De opname in de Bel20 biedt een stukje prestige. We behoren tot de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dit zal een positieve invloed hebben op onze naambekendheid en op de liquiditeit van het aandeel. We krijgen meer visibiliteit.'

Gielens merkt op dat de sector van de vastgoedaandelen sterk presteert. 'Dit toont aan dat de sector bloeit. Belgische spelers groeien uit tot Europese spelers.' Aedifica is actief in België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Ook Cofinimmo en WDP, twee andere vastgoedaandelen, zitten in de Bel20.

Ontex verdwijnt uit de Bel20 omdat zijn beurskoers het jongste jaar sterk is gedaald. De winstmarge van de luierproducent is flink teruggevallen.