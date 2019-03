Afgewezen Ontex-minnaar biedt nu op Nederlands Wessanen

De Nederlandse producent van biovoeding Wessanen heeft een bod van 11,5 euro cash per aandeel ontvangen van PAI Partners, de Fransen die midden vorig jaar Ontex probeerden te schaken.

Net als bij het bod op Ontex vorig jaar komt deze overnamepoging er na een slechte periode voor het aandeel. Het bod van 11,5 euro ligt wel bijna 16 procent boven de slotkoers van donderdagavond, maar deze zomer was het bedrijf nog meer dan 18 euro per stuk waard. Dat veranderde toen er in oktober op een dag een vijfde van de koers ging. Toen bleek dat het bedrijf heel moeilijk zal kunnen groeien in de nabije toekomst.

De interesse komt van Charlie Jobson, een Amerikaan die tien jaar geleden zijn eerste aandelen kocht en ondertussen iets meer dan een kwart van Wessanen bezit. Hij werkt samen met PAI Partners, een Franse private equityspeler dat 12 miljard euro beheert. Uit het persbericht van Wessanen blijkt dat Jobson het gros viervijfde zijn aandelen zou inbrengen in het bod en dat PAI en in essentie het bedrijf van de beurs plukt. Als deze deal doorgaat houdt hij 5 procent over.

De bieders benaderden Wessanen begin februari, en na aftastende gesprekken komt het tot een concreet bod dat het bestuur niet ongenegen is. Op 12 februari verschenen de jaarresultaten van Wessanen. Toen herstelde de koers met bijna een vijfde, maar dat gebeurde van een lagere basis dan de daling in oktober, en is dus is het aandeel nog een pak goedkoper dan vorige zomer.

Verder is nog duidelijk dat het bod ook beslag legt op het dividend van 0,14 euro per aandeel dat midden april wordt uitgekeerd. Aandeelhouders moeten dus kiezen voor het ene of het andere.