Afsplitsing kantoren moet beurskorting Cofinimmo verlagen

De Belgische analisten herhalen unaniem hun koopadviezen voor Cofinimmo, nadat de vastgoedgroep haar kantoren heeft afgesplitst. Het is een manier om sneller te groeien in zorgvastgoed.

Het is een oud zeer: Cofinimmo is een van de grootste eigenaars van zorgvastgoed in Europa, maar noteert op de beurs met een flinke korting tegenover zuivere spelers in die sector. Terwijl Aedifica tegen 26 keer zijn operationele cashflow noteert, is dat bij Cofinimmo slechts 17 keer door de aanwezigheid van kantoren, die minder goed in de markt liggen.