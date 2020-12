Ageas, Solvay en D’Ieteren topfavorieten voor 2021

Voor het 25ste jaar op rij vroegen we de Belgische analistenteams naar hun favoriete aandelen voor het komende jaar. Ageas komt als de onbetwiste winnaar uit de rondvraag. De specialisten roemen de stevige balans met een ruime cashpositie, de groei in het Verre Oosten en de lage waardering van het bedrijf. Ageas heeft weinig last van de coronapandemie. Omdat we minder met de wagen rijden en dus minder ongevallen veroorzaken, liggen de marges bij de schadeverzekeringen hoger. Het dividendrendement van 4,5 procent is volgens de experts een niet te versmaden extra.