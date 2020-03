'Ageas heeft genoeg afgezien'

Ageas was dinsdag een sterke stijger in de Bel20. De verzekeraar ging 3,8 procent hoger na een adviesverhoging van KBC Securities. Het beurshuis verhoogt zijn advies van houden naar opbouwen.

'De koers lijkt dicht bij het dieptepunt als je de jaarprestatie afzet tegenover het sectorgemiddelde', zegt analist Jason Kalamboussis. 'De angst voor de grote blootstelling aan China (Ageas draait een vierde van zijn winst in China, red.) is terecht, maar staat niet in verhouding tot de correctie die Ageas de afgelopen tijd doormaakte. Zelfs als we lagere intrestvoeten en een mogelijke recessie in rekening nemen, vinden we dat het aandeel te sterk heeft afgezien.' Ageas verloor in de voorbije twee maanden een kwart van zijn waarde.

Onzekerheden

Het koersdoel wordt geprikt op 47,50 euro (51 euro voorheen). Dat is een derde hoger dan de slotkoers van maandag. 'Technisch gesproken zouden we met dat opwaartse potentieel een koopadvies geven, maar door de huidige onzekerheden vinden we een opbouwenadvies gepaster', zegt de analist.

Door de adviesverhoging zijn de verkoopadviezen niet langer in de meerderheid. Ageas telt vier koopadviezen, twaalf houdenadviezen en vier verkoopadviezen in het door Bloomberg gepeilde analistenkorps.