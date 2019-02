Ageas lonkt naar Portugese verzekeraar

De Belgische verzekeraar Ageas wordt genoemd als een van de vijf overnamekandidaten voor de Portugese verzekeraar Tranquilidade. De Amerikaanse eigenaar Apollo zet die in de etalage.

‘We kijken naar mogelijke overnames in onze drie Europese thuislanden: België, het VK en Portugal’, verklaarde Ageas-CEO Bart De Smet vorige maand in De Tijd CEO Talks. In Portugal biedt zich nu een overnamemogelijkheid aan. De Amerikaanse groep Apollo heeft volgens meerdere bronnen haar Portugese verzekeringsdivisie te koop gezet. Het gaat om Seguradoras Unidas, de holding boven de verzekeraars Tranquilidade en Açoreana.

Ageas wil geen commentaar geven op de overnameberichten in de Spaanse en Portugese pers. ‘In al onze kernmarkten kijken we naar alle mogelijke fusie- en overnamedossiers. Maar we reageren nooit op marktgeruchten’, zegt woordvoerder Michaël Vandenbergen.

Volgens de Spaanse krant Cinco Días hebben vijf verzekeraars interesse getoond voor de Portugese verzekeraar. Behalve Ageas gaat het om de Spaanse verzekeraar Mapfre, het Italiaanse Generali, het Duitse Allianz en het Zwitserse Zurich Insurance Group. Eigenaar Apollo zou de verkoop in de vroege zomer willen afronden en ruim 600 miljoen euro willen opstrijken.

Nederlander

Seguradoras Unidas zou de tweede verzekeraar van Portugal zijn, met een marktaandeel van 15 procent, net voor Ageas (13% marktaandeel). Pikant detail, het nummer één in Portugal, Fidelidade (27% marktaandeel), wordt gecontroleerd door de Chinese groep Fosun, die eerder over de tong ging als kandidaat-overnemer van Ageas.

Ageas werd ruim drie jaar geleden een grote speler in Portugal door de overname van de verzekeringen van AXA Portugal, een deal van 191 miljoen euro. Sindsdien is Ageas er het nummer één in levensverzekeringen en het nummer drie in niet-levensverzekeringen.

Tranquilidade kwam in 2015 in handen van de private-equitygroep Apollo. Die nam de verzekeringstak van de in moeilijkheden verkerende bank Espírito Santo over. Een jaar later nam Apollo ook Açoreana over. Beide verzekeraars kwamen toen onder de koepel Seguradoras Unidas, die ruim 1.000 werknemers telt.