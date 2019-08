Ageas overtroeft kibbelende Nederlandse verzekeraars

Opschudding in de Nederlandse verzekeringswereld: de topman van NN Group verkast naar concurrent Aegon. Beide aandelen zitten al lang in het sukkelstraatje, en moeten het afleggen tegen het Belgische Ageas.

De alom gerespecteerde Lard Friese volgt in maart 2020 oudgediende Alex Wynaendts op als CEO van Aegon . De algemene vergadering moet de benoeming nog goedkeuren, maar analisten verwachten vooral applaus, en geen tegenstand voor de onverwachte wissel aan de top.

Friese was tot nu de topman van NN Group , de holding boven onder meer Nationale Nederlanden. Onder zijn leiding splitste het bedrijf zich af van ING, trok het naar de beurs, en nam het Delta Loyd en Vivat over. Door zijn carrièrewending moet hij onmiddellijk bij NN Group vertrekken. Hij wordt er opgevolgd door David Knibbe, die al de Nederlandse tak leidde.

Zowel KBC Securities als ING meent dat de koers van Aegon zal profiteren van de nieuwe leiding. ‘Wij verwelkomen deze wissel van de wacht. De aandelen presteren al jaren slecht. Aegon moet de bladzijde omslaan na 11 jaar Wynaendts, die pas sinds kort maar te laat verbetering kan voorleggen’, zegt Jason Kalamboussis van KBC Securities.

De discipline van Friese en zijn track record in de heropbouw van een groep zoals NN, is wat Aegon nu nodig heeft. jason kalamboussis analist KBC Securities

‘Met Friese heeft Aegon de juiste man gevonden. Hij heeft weliswaar weinig ervaring met het runnen van een Amerikaanse levensverzekeraar (de belangrijkste tak van Aegon is Transamerica in de VS, red.), maar zijn discipline en track record in de heropbouw van een groep zoals NN, is wat Aegon nu nodig heeft.’

Ageas overtroeft Nederlanders

Sinds begin vorig jaar kelderde de koers van Aegon 28 procent. NN bengelt 15 procent lager. De derde grote genoteerde verzekeraar van de Benelux, het Belgische Ageas , overtroeft de Nederlanders met een klim van 18 procent.

Ageas dankt die glansprestatie aan zijn sterke groeipoot in Zuidoost-Azië. Een leger van 350.000 agenten verkoopt de levensverzekeringen aan een steeds grotere groep Chinezen, want ook zij beseffen dat ze moeten sparen voor hun oude dag. Vorige week bleek uit de resultaten van Ageas dat China operationeel veel beter presteerde dan verwacht. Ageas slaagt er zo in om zowel het dividend te verhogen als massaal eigen aandelen in te kopen. Gisteren verhoogde JP Morgan het koersdoel voor Ageas tot 53,52 euro.

Aegon en NN Group krijgen echter meer koopadviezen. ‘De recente transformatie van Aegon was misschien niet goed zichtbaar, maar heeft wel geleid tot een verbetering van het risicoprofiel’, meent analist Albert Ploegh van ING. ‘Wij zien de schuldhefboom dalen van 29,2 naar 26,6 procent tegen 2021, en de cashbuffer aangroeien van 1,3 naar 2,1 miljard euro. Dat geeft ruimte om de organische groei te versnellen, overnames te financieren en tegen het einde van die periode meer kapitaal naar de aandeelhouders te laten vloeien’. Hij herhaalt het koopadvies en koersdoel van 5,50 ero. Bij KBCS is dat zelfs 6 euro.

Schermvullende weergave De Pyramid Building van Transamerica in San Francisco.

Het grootste risico voor Aegon is de dalende rente in de VS. Die zet er de rendementen van de levensverzekeringen onder druk. De VS zijn goed voor 46 procent van de groepsomzet en nog een groter deel van de winst. Als eigenaar van Transamerica, bezit Aegon trouwens een van de bekendste torens in de VS: de Pyramid Building in San Francisco, die bestand is tegen aardbevingen.

NN Group heeft net als Ageas een Aziatische tak, maar die tekent slechts voor 19 procent van de omzet. Thuisland Nederland is nog altijd goed voor 60 procent van de activiteiten, maar de Nederlandse verzekeringsmarkt groeit amper meer dan de inflatie. De verdere integratie van Delta Lloyd en Vivat kan de winstmarge daarentegen een boost geven, terwijl het aandeel goedkoper noteert dan de sector. Met 59 procent koopadviezen is NN de favoriet bij de analisten.