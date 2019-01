Ageas-topman: 'We maken er een erezaak van ons dividend niet te verlagen'

Bart De Smet, de CEO van de verzekeringsholding Ageas, ziet nog ruimte voor groei, zowel in Azië als in West-Europa. Hij is vooral geruststellend over het dividend.

Bart De Smet, de CEO van Ageas , ziet in de Aziatische aanwezigheid nog een groot groeipotentieel. Maar ook Europa, en met name België, blijft belangrijk voor de inkomsten. De lezers van De Tijd gingen in gesprek met De Smet tijdens de vierde aflevering van onze CEO Talks.

Ageas heeft activiteiten in West-Europa en Azië. Hoe belangrijk is Azië voor u, en ziet u vooral daar de toekomstige groei?

Bart De Smet: 'Azië is voor Ageas goed voor hetzelfde premievolume als België. Onze Aziatische activiteiten tekenen voor een derde van onze winst. Dat aandeel zal nog toenemen. Die verwachte stijging is dan nog enkel gebaseerd op de organische groei, zonder overnames. Door de keuze om behalve in het mature Europa ook in Azië actief te zijn, hebben we onze premie-inkomsten en winsten de voorbije jaren met meer dan 10 procent kunnen doen toenemen.'

Vooral in China scoort u goed. De premie-inkomsten van uw partner Taiping Life namen in 2018 met 8,5 procent toe, ondanks de afbouw van eenmalige contracten en dalende inkomsten bij veel concurrenten. Vanwaar dat succes?

De Smet: 'Toen wij in 2001 in China de samenwerking met Taiping Life gestart zijn, was dat een bedrijf met amper activiteit. Nu is het de vierde grootste verzekeraar met een marktaandeel van ongeveer 5 procent. We plukken de vruchten van de toenemende middenklasse in China, die we bewust maken van de risico's die ze loopt. De combinatie van meer dan 500.000 verzekeringsagenten plus de verkoop via 45.000 bankagentschappen met een optimaal gebruik van de digitale communicatiemiddelen maakt dat we sterk blijven geloven in de verdere groei van onze Chinese activiteiten.'

Chinese beursdip

In hoeverre heeft de Aziatische groeivertraging en meer specifiek de Chinese beursmalaise een impact op Ageas?

De Smet: 'De beursdaling in China heeft een impact. Dat was al het geval eind september en dat zal ook in het vierde kwartaal zo zijn. Maar omdat onze dividenden uit Azië afhankelijk zijn van de totale winsten uit die regio en de Chinese verzekeraars een andere methodiek hebben om waardeverminderingen in hun resultaten op te nemen, verwachten we geen daling van de dividenden uit onze Aziatische activiteiten. De dividenden uit Azië lagen de voorbije jaren rond 100 miljoen euro, terwijl die uit Europa rond 500 miljoen bedragen.'

Komen er nog overnames?

De Smet: 'We kijken steeds uit naar opportuniteiten. In India namen we in het vierde kwartaal een belang van 40 procent in de lokale niet-levensverzekeraar RSGI. De regio blijft een groeipool voor ons. Maar we kijken ook naar mogelijke overnames in onze drie Europese thuislanden: België, het Verenigd Koninkrijk en Portugal.'

Britse autopolissen

In het VK staat Ageas sterk in autopolissen, een zeer concurrentiële markt. Deze week kondigde het er nog ontslagen aan. Is het niet beter die tak te verkopen?

De Smet: 'We hebben er in 2016 en 2017 moeilijke jaren gehad. Maar in 2018 zaten we al na 9 maanden op het objectief dat we voor heel het jaar voorzien hadden. We halen er de rendementen die we verwachten van al onze operationele entiteiten. Ik geef toe: het is een zeer competitieve markt, maar we halen er veel kennis uit voor onze andere markten. Een verkoop is niet aan de orde.'

Is de brexit een gevaar?

De Smet: 'We voeren niet uit naar het VK. Alles wat we daar doen, gebeurt in pond, zowel de verplichtingen naar klanten als de beleggingen. De enige impact is het wisselkoersverschil tussen het pond en de euro. Dat had tot op het einde van het derde kwartaal een negatieve impact van 2 miljoen op een totale winst van 700 miljoen euro.'

Is Ageas een overnameprooi?

De Smet: 'Ieder beursgenoteerd bedrijf is een overnameprooi. Er is zoveel cash in de wereld dat niemand onoverneembaar is. Je kan zeggen dat de onzekerheid over de juridische dossiers een soort gifpil was die is weggevallen. Daarnaast hebben we nog onze joint ventures waar onze partners beschikken over uitstapclausules bij een eventuele verandering van controle. Dat maakt een overname van Ageas niet zo evident.'

Dividend

Ageas hoort met een brutodividendrendement van 5,1 procent tot de betere couponbetalers op het Brusselse koersenbord. Hoe ziet u de dividenden evolueren?

De Smet: 'We hebben een politiek om minstens 50 procent van de groepswinst als dividend uit te keren. We maken er een erezaak van om het dividend in absolute waarde niet te laten dalen, wat we de voorbije tien jaar konden realiseren. Het dividend van Ageas wordt volledig gefinancierd door de dividenden uit onze operationele activiteiten. Bovendien dekken die dividenden ook onze groepskosten en een deel van de aandeleninkopen die we hebben gedaan.'

Hoe zit het met Royal Park Investments, dat een portefeuille rommelkredieten van het voormalige Fortis omvatte? Is er nog zicht op inkomsten uit de lopende procedures?

De Smet: 'De portefeuille van Royal Park Investments (RPI) werd in 2013 met een mooie meerwaarde verkocht. Sindsdien houdt RPI zich exclusief bezig met het proberen verkrijgen van vergoedingen via rechtszaken en onderhandelingen met de vroegere uitgevers van instrumenten die in de portefeuille zaten. We hebben er de voorbije jaren enkele tientallen miljoenen uit kunnen recupereren. Maar we komen stilaan op het punt dat de laatste mogelijkheden opgedroogd zijn.'

Fortis-schikking

Sommige ex-Fortis-aandeelhouders die een schadeclaim hebben ingediend, hebben nog geen voorschot van de schadevergoeding ontvangen, anderen wel. Moeten ze zich ongerust maken?

De Smet: 'We hebben de voorbije maanden meer dan 200.000 schadeclaims ontvangen, en die allemaal geregistreerd en geanalyseerd. Ze moeten worden goedgekeurd door de onafhankelijke dossierafhandelaar die daarvoor instaat. De eerste betalingen zijn gebeurd in september. Een tweede golf in december. Aan het eind van het eerste kwartaal en in het tweede volgen nog uitkeringen. De indieners die nog niets hebben gekregen, moeten niet ongerust zijn. We hopen dat ze het nodige begrip kunnen opbrengen, want de afhandeling vraagt tijd door de hoeveelheid en complexiteit van sommige dossiers.'