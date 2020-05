Agfa-Gevaert en de vraag van 1 miljard

Die beperkte AV is een streep door de blijde intrede van Pascal Juéry als CEO in Mortsel, en diens voorganger Christian Reinaudo als bestuurder.

Het is in het kwartaalrapport vooral uitkijken naar hoe hard Agfa lijdt onder de coronacrisis. De Healthcare IT-poot - wat er nog van rest na de verkoop aan het Italiaanse Dedalus - zou wel eens kunnen profiteren van de pandemie. Zo boekte sectorgenoot CompuGroup in het eerste kwartaal 5 omzetgroei door de versnelde digitalisering van de Duitse gezondheidszorg.

KBC Securities-analist Guy Sips verwacht dat Agfa's Healthcare IT in de eerste drie maanden zijn omzet zag stabiliseren. De andere activiteiten daarentegen, met de drukplaten en software voor drukkerijen op kop , kalfden verder af. Wat de totale omzet volgens de consensus met bijna 6 procent deed krimpen tot 501 miljoen euro.

Naast de corona-impact is het speuren naar een indicatie voor wat topman Juéry gaat aanvangen met het bijna miljard euro - 975 miljoen euro om precies te zijn - uit de verkoop van de Healthcare IT-tak, Agfa's kroonjuweel, aan Dedalus. Op hoeveel mogen de aandeelhouders, 10 jaar na het recentste dividend, rekenen? En in welke mate bouwt de Fransman de zware pensioenlast van 1 miljard euro af door ook de pensioenfondsen wat toe te stoppen?

En last but not least, hoeveel miljoenen houdt Juéry op de bankrekening om de crisis door te komen en/of in te spelen op overnamekansen? Analist Sips verwacht op korte termijn alvast witte rook voor de aandeelhouders en de pensioenfondsen.