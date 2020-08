Agfa en de vraag van 975 miljoen

De coronacrisis treft vooral de drukplatendivisie van Agfa-Gevaert. Covid-19 dwarsboomt voorts de uitbetaling van het dividend.

De Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert komt woensdag om 7.45 uur met resultaten over het tweede kwartaal. Analist Guy Sips van KBC Securities rekent op een omzet van 406 miljoen euro. De bedrijfswinst duikt volgens Sips in het rood met 1 miljoen euro. Dat komt vooral door een verwacht verlies van 1o miljoen in de drukplatendivisie.

Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal liet de groep al weten dat de drukplatendivisie onder 'aanzienlijke' druk staat door de coronacrisis. Die versnelt het krimpscenario dat de industrie al jaren parten speelt. Almaar meer papieren business wordt gedigitaliseerd. 'Daarom kondigde Agfa in juni aan dat het zijn productiecapaciteit voor drukplaten gaat reorganiseren', legt de analist uit. 'We zullen in het tweede kwartaal echter nog weinig effect zien van de beslissing om de printplatenfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en in Leeds (VK) te sluiten. Dat komt pas in het derde kwartaal.'

De vraag van 975 miljoen

Dan is er nog de vraag van 975 miljoen: wat doet Agfa met het binnengehaalde geld door de gedeeltelijke verkoop van de gezondheidsafdeling Healthcare IT? Sips verwacht dat de onderneming in elk geval een aanzienlijk deel zal uitkeren aan de aandeelhouders. 'Dat kan via een dividend, maar mijn voorkeur gaat uit naar een opkoopprogramma voor eigen aandelen. Dat is uitgesteld door de coronacrisis. Maar van uitstel komt geen afstel.' De aandeelhouders snakken naar een dividend, want de afgelopen tien jaar hebben ze dat niet gehad.

Voorts voorziet de analist dat het bedrijf een deel van het geld wil gebruiken om te investeren in de toekomst. 'Agfa kan nog acquisities doen in de sector voor 'white format printing', waarmee billboards langs de weg en de reclameprints op bussen worden gemaakt. Daarvoor heb je speciale printers nodig. In die markt kan je nog mooie marges behalen.' Een ander deel van het geld kan de groep volgens Sips gebruiken om de torenhoge pensioenlast van 1 miljard euro af te bouwen.