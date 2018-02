Agfa krijgt nieuwe financieel directeur

De vorige financiële topman bouwde in tien jaar de financiële schuldenberg volledig af, maar een pensioenlast van 1 miljard blijft een hypotheek op de toekomst.

Agfa-Gevaert heeft een nieuwe financiële topman. Dirk De Man volgt als CFO Kris Hoornaert op, die na tien jaar de beeldvormingsgroep verlaat.

Hoornaert was het voorbije decennium mee de architect van de opmerkelijke afbouw van de financiële schuldenberg van de groep, die nu schuldenvrij is.

Maar de rol van financieel directeur blijft cruciaal, omdat Agfa-Gevaert uit een glorieus verleden een enorme pensioenschuld torst, die jaar na jaar zo'n 80 miljoen euro cashflow opslorpt die Agfa niet in de toekomst kan investeren.

Die investeringen heeft Agfa net hard nodig om in een snel veranderende medische en grafische sector relevant te blijven. De groep slaagt er al jaren niet in om de omzet te laten groeien. En dat krimpende bovenste lijntje noopte de groep tot de ene na de andere sanering.

CEO Christian Reinaudo wil komaf maken met die Sisyphus-arbeid en eindelijk weer groei realiseren. In de eerste plaats door zichzelf beter in de markt te zetten. 'We zijn een BMW die zich nog te veel als een Opel verkoopt', klonk het vorig jaar in een interview.

Verzelfstandiging

'Dat de pensioenlast van Agfa voor de nieuwe financieel een belangrijke uitdaging wordt, is duidelijk', zegt woordvoerder Viviane Dictus. 'Maar een even grote taak wordt de geplande verzelfstandiging van de divisies healthcare en IT.'

Onze nieuwe financieel directeur moet een strategie uitdokter voor alle divisies van Agfa. Viviane Dictus Woordvoerder Agfa

Agfa wil zijn IT- en gezondheidsdivisie, die onder andere medische scanners produceent, afspinnen van zijn beeldvormingsdivisie, die onder andere printers maakt. 'Healthcare en IT zullen verzelfstandigd worden binnen de groep', zegt Dictus. 'De divisie zal dus niet volledig onafhankelijk worden van Agfa.'

Dat wil zeggen dat de directie van Agfa zowel een strategisch groeiplan moet ontwikkelen voor zowel de beeldvormingstak als de binnenkort zelfstandige healthcare- en IT-tak. 'Die strategie zal de nieuwe financieel directeur mee uittekenen.'

Mooie fase

De vorige financieel directeur is nog niet meteen weg. 'Hij zal de verzelfstandiging van healthcare en IT op zich in goede banen leiden', zegt Dictus. 'Nog tot juni blijft hij voor die overgangsperiode in ons bedrijf. De verzelfstandiging zal in juni misschien nog niet volledig rond zijn, maar zal zich dan wel in een mooie fase bevinden.'

Onze oude financiële topman blijft nog tot juni in dienst. In die overgangsperiode zal hij de verzelfstandiging van onze gezondheidsdivisie in goede banen leiden. Viviane Dictus Woordvoerder Agfa

De oude financieel directeur stapt op zijn eigen vraag op omdat hij toe was aan iets anders, na tien jaar dienst. 'In samenspraak met de CEO heeft hij beslist dat nu het juiste moment is om te vertrekken', zegt Dictus. 'Hij wou niet de man zijn die de nieuwe strategie zou uittekenen en meteen daarna weg zou gaan.'