'Agfa krijgt voor Healthcare minder dan verwacht'

Het geciteerde bedrag van 750 miljoen euro dat Agfa-Gevaert zou kunnen opstrijken met de geplande verkoop van de divisie Healthcare ligt te hoog. Want niet de hele afdeling, maar slechts een deel ervan staat te koop.

Agfa-Gevaert verwacht deze en volgende week de eerste biedingen op een deel van de tak Healthcare. Het persagentschap Reuters maakte gewag van een prijs die kan oplopen tot 750 miljoen euro, wat overeen komt met 14 à 15 keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) van 50 miljoen euro dit jaar. Onder meer het Duitse Compugroep en enkele investeringsfondsen zouden interesse tonen.

Maar niet de hele afgesplitste afdeling staat te koop. De beeldvormingsgroep meldde al in mei dat de technologie om medische beelden te delen, de Imaging IT, grotendeels in Mortsel blijft.

Wat gaat dan wel de deur uit? In de eerste paats de Hospital IT. Dat zijn de systemen die ziekenhuizen helpen hun administratieve, financiële en klinische workflows te beheren. Een op de twee ziekenhuizen ter wereld maakt er gebruik van. De tweede tak is Integrated Care, software die de patiënt in een virtueel netwerk verbindt met zorgverleners, overheidsdiensten en ziekenfondsen. Omdat die activiteiten in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), Frankrijk en Brazilië nauw verweven zijn met de Imaging IT, krijgt de koper voor die landen ook de IT-systemen voor medische beelden mee. De apparatuur voor het maken van radiologische beelden staat niet te koop. Die is ondergebracht in de divisie Radiology.

Helft van de omzet van Healthcare

Het deel van Healthcare dat te koop staat, vertegenwoordigt zowat de helft van de omzet van de divisie, maar is wel winstgevender dan de rest. Maxime Stranart analist ING

'De tak die te koop staat, omvat zowat de helft van de omzet van de divisie Healthcare', zegt Maxime Stranart, een analist van ING. 'Het management gaf wel al mee dat die winstgevender is dan de rest. We schatten de brutowinstmarge ervan op 65 à 70 procent. Als we ons baseren op de waarderingen van Reuters voor de hele tak, leidt dat tot een opbrengst van 455 à 525 miljoen euro. Dat ligt in lijn met de consensus van 450 à 500 miljoen. We verwachten dan ook geen significante koersreactie op dit nieuws.’

4,30 Waardering Guy Sips, een analist van KBC Securities, raamt de som van alle segmenten van Agfa-Gevaert op 4,30 euro per aandeel.