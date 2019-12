Ahold Delhaize lanceert nieuw inkoopprogramma

'Het behoud van een evenwichtige benadering tussen het financieren van groei in belangrijke kanalen en het uitkeren van overtollige liquiditeit aan de aandeelhouders maakt deel uit van het financiƫle raamwerk van Ahold Delhaize en ondersteunt zijn Leading Together-strategie', staat in een persbericht.

Het is de bedoeling om via de inkoop van eigen aandelen het kapitaal van Ahold Delhaize te verminderen door alle verworven aandelen - of een deel ervan - te vernietigen, klinkt het voorts.