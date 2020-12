Airbnb verdubbelt bij beursintroductie

Die IPO-prijs was al ver boven de al eerder deze week verhoogde vork van 56 tot 60 dollar. Dat was het resultaat van een buitengewoon enthousiasme bij beleggers om in te tekenen op de beursgang. Tegen 68 dollar per aandeel werd het bedrijf gewaardeerd op 47 miljard dollar. De onderneming haalde 3,7 miljard dollar aan vers kapitaal op bij beleggers.

Roodgloeiend

De beursgangen van Airbnb en DoorDash komen op een moment dat de markt voor IPO's, vooral van techbedrijven, roodgloeiend is. Dat is niet vreemd na het ongekende parcours van de technologiebeurs Nasdaq, die de voorbije weken de slotrecords aaneenreeg. In een dergelijk klimaat kunnen technologiebedrijven makkelijk veel geld ophalen door naar de beurs te trekken. Voor de investeerders die al lange tijd in het bedrijf zitten is het een mooi moment om een deel van hun winst te verzilveren.