Akka Technologies keldert bij Brussels beursdebuut

De Franse ingenieursgroep kreeg vanochtend een tweede notering op de Brusselse beurs. De koers kreeg een ferme tik.

Maurice 'Mauro' Ricci is een Franse ingenieur en zakenman met Italiaanse roots. Zijn bedrijf, Akka Technologies, dat zich specialiseert in ingenieursdiensten aan industriebedrijven, noteert sinds woensdagochtend op Euronext Brussel.

Het aandeel dook bij opening 8 procent lager. De oorzaak is een simultane uitgifte van converteerbare obligaties die het bedrijf uitgerekend woensdag lanceerde in Frankrijk en waarmee het 175 miljoen euro wil ophalen. De conversieprijs waartegen de houders de stukken kunnen omzetten in aandelen, hangt af van de gemiddelde beurskoers vandaag. Met andere woorden: hoe lager het aandeel noteert, hoe lager de conversieprijs en hoe meer stukken de intekenaars bij omzetting krijgen. Het mag dus niet verbazen dat Akka vandaag een flinke tik krijgt.

Voor ons heeft de notering in Brussel een belangrijke symboolwaarde, want de facto zijn we een Belgisch bedrijf. Mauro Ricci CEO Akka Technologies

Bij de beursnotering in Brussel werd geen vers kapitaal opgehaald. Het gaat om een dubbele listing naast Euronext Parijs, waar het bedrijf sinds 2005 noteert.

Bufferstaat

'Voor ons heeft de notering in Brussel een belangrijke symboolwaarde', steekt CEO Mauro Ricci van wal. 'Want de facto zijn we een Belgisch bedrijf.'

'Toen Akka in Frankrijk stevig begon te groeien, besloten we er een Europees verhaal van te maken. Maar we botsten op zaken die we niet hadden verwacht', vervolgt de topman. In 2012 nam Akka Mercedes Benz Technologies (MBT) over, de ingenieursdivisie van Daimler. Het kreeg daardoor een stevige voet aan de grond in Duitsland. 'Maar als Fransmannen Duitsland annexeren, is niet simpel', schertst Ricci. 'Vooral op cultureel vlak zijn er grote verschillen, ondervonden we. Die relatie is veel meer beladen dan bijvoorbeeld die tussen Duitsland en België of Duitsland en Italië.'

Om die reden besloot Akka Technologies in 2012 zijn bestuursraden in België te organiseren, in een kantoor op de Brusselse Louizalaan. 'Plots wilden de Duitse bestuurders wel naar de vergaderingen komen', herinnert Ricci zich. 'De korte periode na de overname dat we nog in Parijs zaten, stuurden ze hun kat.'

Wie is Mauro Ricci? - Geboren op 14 februari 1961 in Lyon - Studeerde voor burgerlijk ingenieur in Rome - In 1984 richt hij zijn eerste bedrijf op, Hysys. Parallel richt hij een tiental andere bedrijven op, eveneens gespecialiseerd in advies- en ingenieursdiensten - In 1999 bundelde Ricci 4 van zijn bedrijven in Akka Technologies waar hij serdertdien CEO en bestuursvoorzitter is

- In 2005 brent Ricci Akka Technologies naar de beurs van Parijs, voornamelijk om overnames te kunnen financieren (van oa. Mercedes Benz Technologies, Silogic en Coframi) - Wordt in 2009 door voormalig president Nicolas Sarkozy geridderd in de Légion d'Honneur - Hevelt de helft van zijn aandelen over naar een Belgische holding in 2012 en verhuist de hoofdzetel van Akka naar Brussel in 2017 - Met een geschat vermogen van 530 miljoen euro bekleedt de familie Ricci de 179ste plaats in de Franse Fortune500

- Professioneel racepiloot bij het Akka ASP Sports team (Mercedes AMG GT 3)







Ricci hevelde in dat jaar de helft van zijn aandelen, met een toenmalige waarde van 58 miljoen euro, over naar de Belgische holding BMC Management and Investment. In 2017 werd de link met ons land nog sterker, toen Ricci ook de hoofdzetel van Akka Technologies naar Brussel verhuisde.

We hebben zes vestigingen in België en geven werk aan 1.000 Belgen, in de eerste plaats ingenieurs. Mauro Ricci CEO Akka Technologies

Maar België is voor Akka meer dan alleen een bufferstaat tussen Frankrijk en Duitsland. 'We zitten hier dichtbij de Europese instellingen. Die spelen een cruciale rol in de mobiliteit van de toekomst (Akka is in sterke mate actief als dienstverlener in de automobielsector, red.). Onze betrachting is hier een vaste waarde te worden in het economisch weefsel. We hebben zes vestigingen in België en geven werk aan 1.000 Belgen, in de eerste plaats ingenieurs', vervolgt Ricci. 'We zijn zowat het grootste R&D-bedrijf in België en willen onze maatschappelijke rol spelen.'

Een prestigeproject waar Akka in ons land bij betrokken was, is het Nemo Link-project van Elia, een onderzeese hoogspanningskabel tussen Zeebrugge en het Verenigd Koninkrijk.

Toch maakt België slechts 4 procent van de groepsomzet uit. Frankrijk is de grootste markt (34%) gevolgd door Duitsland (29%) en de VS (19%). Onder meer Airbus, Orange en Huawei zijn klant.

Liquiditeit

Met een tweede listing in Brussel wil Akka de verhandelbaarheid van het aandeel verhogen. Het bedrijf heeft een free float - het percentage vrij verhandelbare aandelen - van 57 procent. De overige 43 procent is in handen van de familie Ricci. De Leuvense privak Quest for Growth houdt een klein belang aan.

'We mikken niet specifiek op een bepaald type investeerder', zegt Ricci. 'We menen voor alle investeerders een mooi profiel te hebben. We boeken 20 tot 30 procent groei per jaar. De afgelopen drie jaar zijn we in omvang verdubbeld. We zullen dit jaar afklokken op 1,7 miljard omzet. Tegen 2022 willen we 2,5 miljard omzet draaien met een operationele winst (ebit) van 250 miljoen en een vrije cashflow van 150 miljoen. Dat lijken me meer dan aanlokkelijke cijfers.'

Over Akka Technologies - Ingenieursgroep die R&D-diensten levert aan industriebedrijven, voornamelijk in de transportsector met Daimler en Airbus als grootste klanten - Hoofdzetel in Brussel. Telt meer dan 50 vestigingen in tien landen en stelt volgens het jongste kwartaalrapport 21.000 werknemers te werk - Verwacht tegen 2022 een omzet van 2,5 miljard bij een operationele winst (ebit) van 250 miljoen en een vrije cashflow van 150 miljoen. - Noteert sinds 2005 op de beurs van Parijs onder ticker 'AKA' - Heeft sinds 9u vanochtend een tweede listing op Euronext Brussel waarbij geen nieuwe aandelen werden uitgegeven.

Hoewel ongebruikelijk bij technologiebedrijven keert Akka sinds 2016 een dividend uit. Ongeveer 25 procent van de winst vloeit naar de aandeelhouders. Vorig jaar bedroeg het dividend 0,70 euro per aandeel. Het dividendrendement is met 1,15 procent niet bijzonder riant.

Maar beleggers worden wel beloond met een stevige koerswinst. Het aandeel staat sinds januari 36 procent in de plus. Wie van bij het begin in 2005 instapte, is nu 917 procent rijker.

Groeimarkt

KBC Securities begon vorige week de opvolging van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 74 euro.

'Dat is een warm welkom', zegt Ricci. 'We hebben een sterke band met KBC en hebben bijna dagelijks contact. KBC maakt in sterke mate deel uit van het lokale netwerk dat we hier opbouwen. Heel het analistenkorps heeft het aandeel op kopen of houden staan.'

Akka is actief in een groeimarkt. De ramingen wijzen op een verdubbeling van de R&D-markt in de komende vijf jaar naar 250 miljard euro wereldwijd. 'Er is ook een groeiende trend bij bedrijven om hun onderzoek te outsourcen, wat ons extra rugwind geeft', zegt Ricci. 'Door onze 21 R&D-centra wereldwijd zijn we uitstekend gepositioneerd om verdere overnames te doen. Al is consolidatie maar een van de groeipijlers die we nastreven.'