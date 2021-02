‘Alarmerend hoe weinig we weten over werking van markten’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield donderdag een hoorzitting over de GameStop-hausse die bij hefboomfondsen tot miljardenverliezen leidde. De hype heeft discussies doen losbarsten over het delen van adviezen op sociale media, het verdienmodel van brokers en het beperken van de handel in gehypete aandelen.

‘Ik wil eerst duidelijk maken wat ik niet ben. Ik ben geen hefboomfonds, heb geen cliënten en geef geen beleggingsadvies in ruil voor vergoedingen. Mijn investering in GameStop en mijn berichten op sociale media waren geheel van mijzelf.' Zo opende Keith Gill - op sociale media beter bekend als Roaring Kitty of DeepFuckingValue - zijn getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden. Hij werd miljonair door een vroege belegging in GameStop.

De hoofdrolspelers Vlad Tenev (34)

CEO Robinhood

Stanford-student en zoon van Bulgaarse immigranten. Ging na zijn studies aan de slag op Wall Street, om software te programmeren voor supersnelle handel. Hij vond met een kompaan de handel voor kleine beleggers te duur. Het idee van de gratis beursapp Robinhood was geboren. Kenneth Griffin (52)

CEO Citadel

Griffin is een icoon in de wereld van de hefboomfondsen. Citadel beheert een slordige 35 miljard dollar. Griffin heeft zelf een vermogen boven 20 miljard dollar. Toen het hefboomfonds Melvin Capital zich verbrandde aan GameStop, stond Griffin met enkele miljarden klaar om te helpen. Gabriel Plotkin (dertiger)

CEO Melvin

Gabriel Plotkin, een ex-werknemer van Citadel, richtte in 2014 zijn eigen hefboomfonds Melvin op. Dat had begin dit jaar 8 miljard dollar onder beheer. Plotkin kwam in het verleden in opspraak in een zaak rond handel met voorkennis. Hij is volgens Forbes 300 miljoen dollar waard. Steve Huffman (37 jaar)

CEO Reddit

Steve Huffman richtte Reddit op in 2005, intussen goed voor 2,2 miljoen kanalen waarop gepost wordt. Hij deed vorige week een kapitaalronde van 250 miljoen dollar. Het chatforum wordt gewaardeerd op 6 miljard dollar. Keith Patrick Gill (34 jaar)

Kleine belegger

Gill behaalde zijn diploma aan Stonehill College in 2009 en werkte tussen 2010 en 2014 bij een start-up van een vriend. Na wat omzwervingen raakte Gill in 2017 werkloos en probeerde hij bij te verdienen met beleggen. Uiteindelijk werd hij miljonair door in het aandeel GameStop te beleggen.

Gill nam in 2019 zijn eerste positie in het gameaandeel. ‘Ik kreeg dat idee door twee redenen. De eerste was dat de markt de mogelijkheden van GameStops activiteiten onderschatte, terwijl ze de kans op een faillissement juist overschatte. Het bedrijf is de enige grote gamewinkel en heeft meer dan 60 miljoen leden in zijn loyaliteitsprogramma. Het blijft ook een groot marktaandeel houden in de game-industrie. Doordat aan het einde van 2020 een nieuwe reeks spelconsoles (Xbox en Playstation) op de markt zou komen, verwachtte ik voor GameStop een grote cashflow uit die verkopen. Daarnaast wist ik dat het bedrijf zichzelf opnieuw kon uitvinden door de klantenservice te verbeteren.'

'De tweede reden was dat ik geloofde - en blijf geloven - dat de onderneming zich opnieuw kan uitvinden en daarmee de ultieme bestemming kan worden voor gamers in een boomende gamingmarkt van 200 miljard dollar. Door de digitale economie te omarmen kan GameStop nieuwe omzetstromen realiseren, inclusief digitale content, community-ervaringen en streamingdiensten.’

Betalingen voor orderstromen

Gill gaf toe dat ook hij niet weet wat allemaal is gebeurd tijdens de GameStop-hausse in januari. ‘Dat is aan anderen om uit te leggen, omdat ikzelf ondanks wat ervaring ook niet begrijp hoe zaken zoals betalingen voor orderstromen en handelsbeperkingen in elkaar zitten.’ Met dat eerste doelt Gill op het verdienmodel van brokers als het razend populaire Robinhood. Daarbij krijgt de broker geld omdat hij de orders van klanten verkoopt aan specifieke partijen op Wall Street, wat mogelijk in conflict is met het belang van de klant. Met het tweede verwijst hij naar de handelsbeperkingen die Robinhood invoerde.

Ik denk dat we moeten starten met een discussie over de exorbitante shortverkopen. Keith Gill Kleine belegger

‘Het is alarmerend hoe weinig we weten over hoe de markten precies werken’, stelt Gill. ‘Ik denk dat we moeten beginnen met een discussie over de exorbitante shortverkopen (het inspelen op een mogelijke daling van het aandeel, red.) en de mogelijke marktmanipulatie die daarmee gepaard gaat. Daarnaast moeten we een discussie voeren over brokers die niet in staat blijken te zijn om tijdig markttransacties af te handelen.’

Verdienmodel

CEO Vladimir Tenev van Robinhood zei dat de manier waarop Robinhood geld verdient - door transacties door te sturen naar zogenaamde marktmakers op Wall Street - legitiem is. ‘Jaarrapporten van bijvoorbeeld Charles Schwab, E*Trade en TD Ameritrade laten zien dat al die brokers ook inkomsten kregen door orderstromen.’

Het bedrijf stelt zelfs dat klanten voordeel hebben bij dat verdienmodel. ‘Marktmakers geven vaak betere prijzen dan je kan krijgen op de publieke beurzen. Robinhood-klanten hebben in het eerste halfjaar van 2020 meer dan een half miljard dollar aan prijsvoordeel - het verschil tussen de prijs die ze kregen en de beste prijs op de publieke markt - gekregen.’

Maar niet iedereen gelooft dat de klanten beter af zijn. 'Als een dienst gratis is, ben je meestal niet de consument, maar het product', zei de Democraat Brad Sherman. Hij vroeg vervolgens aan CEO Ken Griffin van het hefboomfonds Citadel: ‘Stel, er komt een order binnen van Robinhood en een van Fidelity. Krijgt een van de twee dan - onder gelijke omstandigheden - een slechtere prijs?’ Griffin ontweek de vraag, waarna Sherman zei: ‘U bent mijn tijd geweldig aan het verkwisten. Iedereen die ik in de markt spreek, zegt dat klanten van Robinhood een slechtere prijs krijgen.’ Daarmee zijn de klanten zelf dus het product: ze worden verkocht aan marktmakers.

Slechts 2 procent van onze klanten kan geclassificeerd worden als daytrader. Vladimir Tenev CEO Robinhood

Robinhood kreeg voorts van kleine beleggers kritiek nadat het de handel in gehypete aandelen zoals GameStop onderbrak. Sommigen stelden dat de broker dat had gedaan om hefboomfondsen die short waren gegaan op het aandeel te steunen. Maar Tenev wees dat van de hand. Volgens hem was de maatregel het gevolg van het grote aantal binnenkomende orders en de hoge volatiliteit van de gehypete aandelen. Daardoor moest het bedrijf plotseling veel meer onderpand geven aan de huizen die de aandelentransacties afwikkelen (clearing). Bijgevolg zag het zich genoodzaakt de handel in aandelen als GameStop tijdelijk fors te beperken.

Iedereen die ik in de markt spreek, zegt dat klanten van Robinhood een slechtere prijs krijgen. Brad Sherman Parlementslid

Verder vond de CEO het belangrijk om het hardnekkige stereotype van de Robinhood-belegger te counteren. ‘De grote meerderheid van onze beleggers hanteert een ‘buy and hold’-strategie om voor lange periodes te beleggen. Slechts 2 procent van onze klanten kan geclassificeerd worden als daytrader. Dat stemt dus niet overeen met het populaire verhaal dat de meesten van onze klanten daytraders zijn die buitensporige risico’s nemen met complexe financiële producten.’

Verliezers

Een belangrijke vraag bij de hoorzitting was wie de uiteindelijke winnaars en verliezers zijn in het GameStop-verhaal. Daarover was CEO Gabriel Plotkin van het hefboomfonds Melvin Capital duidelijk. ‘Het spijtige aan dit verhaal is dat normale beleggers, die misleid werden door de hausse, GameStop kochten voor 100, 200 of zelfs 483 dollar. Die hebben nu significante bedragen verloren’, stelde Plotkin.

Niets in onze shortpositie belemmert bedrijven om hun doelen te halen. Ze laat slechts zien hoe wij daarover denken. Gabriel Plotkin CEO hefboomfonds Melvin

Melvin heeft zelf ook significante verliezen geleden, omdat het een grote shortpositie had in het aandeel GameStop. Het hefboomfonds zag zich tijdens de hype genoodzaakt zijn positie met veel verlies te sluiten.