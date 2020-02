Algoritme helpt topbelegger scoren met Tesla

’s Werelds succesvolste belegger heeft weer toegeslagen. Of toch de computergestuurde algoritmes die hij bouwde om verborgen patronen in de markt bloot te leggen en ‘geld te verdienen terwijl ik slaap’.

Jim Simons en zijn fonds Renaissance Technologies kochten net vóór de spectaculaire koersklim van Tesla bijna 3,3 miljoen aandelen van de e-autobouwer. De meerwaarde op die aankoop bedraagt tegen de huidige koers 1,2 miljard dollar. Zonder dat Renaissance zich het hoofd moet breken over wat Tesla fundamenteel waard is. Daar ligt het algoritme niet wakker van.

De timing is opmerkelijk, want Tesla’s koersverdubbeling sinds het jaarbegin gebeurde tegen de scepsis van Wall Street in. Terwijl analisten vraagtekens blijven plaatsen bij Tesla's toekomst en shorters massaal inzetten op een daling van het aandeel, roeide Renaissance tegen de stroom in. En niet een beetje, want in december was zijn positie in Tesla opgelopen tot ruim 2 procent van het aandelenkapitaal. Meteen goed voor de op een na grootste positie in de portefeuille van Renaissance. Dat leert een melding aan de beurswaakhond SEC, waarover de zakenkrant Financial Times berichtte.

Discreet

Die periodieke melding is een van de zeldzame keren dat een inkijk mogelijk is in Simons' beleggingsmachine. Het fonds is notoir discreet, vanuit de overtuiging dat bekendheid de grootste vijand is: het trekt concurrenten aan die de ontdekte patronen - en de bijbehorende winsten - kunnen uitvlakken. De ongewilde navolging kwam er niettemin, met Simons als inspirator van de datagedreven 'quantrevolutie' in de beleggingswereld.

39% Rendement Medallion, het vlaggenschipfonds van Renaissance, realiseerde sinds 1988 een gemiddeld jaarrendement van 39 procent, zelfs na de aftrek van stevige beheerskosten.

Zijn aanhoudende succes levert de gewezen wiskundeprofessor en breker van Russische geheime codes een vaste stek op in de lijst van grootverdieners in de hedgefondswereld. Het nieuwsbureau Bloomberg plaatste Simons onlangs in een select clubje hedgefondsbeheerders die vorig jaar elk minstens 1 miljard dollar verdienden.

Medallion, het vlaggenschipfonds van Renaissance, realiseerde sinds 1988 een gemiddeld jaarrendement van 39 procent, zelfs na de aftrek van stevige beheerskosten. Simons vergaarde gaandeweg een privéfortuin van ruim 23 miljard dollar, geld waarmee hij aan filantropie doet, zoals het ijveren voor beter wiskundeonderwijs. Toen als 40-jarige topwiskundige de wiskundewereld de rug toekeerde om te beleggen, begrepen zijn collega’s er niets van. Maar Simons zag er een uitdagend probleem in: de structuur onder het oppervlak van de beurzen ontmaskeren.

Voorspelbaarheid

In essentie weerspiegelt het beleggingsmodel van Renaissance de overtuiging dat markten een zekere voorspelbaarheid hebben als gevolg van irrationeel, terugkerend beleggersgedrag. Zijn beleggingswinst is deels te danken aan overreagerende beleggers, een fenomeen dat volgens Tesla-sceptici overduidelijk van toepassing is. Een recordaantal analisten is negatief over Tesla, dat het toneel vormt van een bitse strijd tussen overtuigde believers en critici.